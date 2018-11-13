Электроснабжение полностью восстановлено в Абхазии

Подача электроэнергии в районах Абхазии была прервана из-за аварии на высоковольтной линии "Очамчыра 220" примерно в 18:00 13 ноября.

СУХУМ, 13 ноя-Sputnik, Бадри Есиава. По всей Абхазии восстановлено энергоснабжение, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе РУП "Черноморэнерго" во вторник 13 ноября.

На устранение поломки была брошена аварийная бригада в составе шести человек. Бригады всех остальных районов были переведены в состояние готовности на случай, если понадобится их помощь, уточнили в пресс-службе РУП "Черноморэнерго".

Подача электроэнергии на всей территории Абхазии была восстановлена в течение четырех с лишним часов.

Массовое отключение электроэнергии в Абхазии произошло в 18:00, во вторник 13 ноября. По сообщению "Черноморэнерго", авария произошла на магистральной линии.

За время массового отключения электричества, как сообщили в МВД И МЧС республики, в Абхазии не зафиксированы чрезвычайные происшествия и нарушения общественного порядка.