Без света представление: как в Сухуме прошла премьера "Гуарапского писаря"

О том, как прошла премьера обновленного "Гуарапского писаря", как зрители перенесли отключение электричества и почему никто не поехал на "театральном" автобусе, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Премьера обновленного "Гуарапского писаря" в Абхазском драмтеатре проходила во вторник под общее отключение света в республике. Но актерам и зрителям повезло, работал генератор, правда, мощи автономного источника хватало лишь на зал и сцену. Фойе театра же, как и весь город, погрузилось во тьму, которую периодически нарушали свет фонариков и корреспондент Sputnik, пытавшаяся в темноте взять интервью у зрителей.

Но обо всем по порядку.

Театр в массы

Приглушенный свет, музыка, на сцене появляются арба и актеры – ақьачақьцәа (клоун, шут – прим.). Так начинается спектакль о спектакле, в котором декорацией служат обклеенный газетами ящик, арба и коричневая ширма-сцена.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Гуарапский писарь"

"Гуарапский писарь" – история о постоянном скитании бродячей труппы. Актеры попадают в селение Гуарап и решают остановиться там и сыграть для местного населения импровизированный спектакль, который напоминал бы жителям себя, близких или соседей. Так рождается параллельная сюжетная линия про гуарапского парня, уехавшего учиться в Санкт-Петербург, который показан ну очень холодным городом. Здесь все вопросы решаются распитием водки, после каждой рюмки актеры напевают "Ой, мороз, мороз!".

В спектакле удивляет то, что сцены быстро сменяют друг друга. Восемь мужчин разом исполняют более десятка ролей, полностью перевоплощаясь. И, пожалуй, самый яркий из всех образов создал актер Лаврик Ахба – его балерина взорвала зал, это было очень смешно и поразительно смело.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Гуарапский писарь"

Завершается "Гуарапский писарь" неудачей бродячей труппы, чей опыт местные практически освистали и закидали.

Несмотря на то, что в спектакле множество, на первый взгляд, разных по смыслу эпизодов, в итоге, все они работают на общую идею – о смысле и роли театрального искусства в жизни народа. На то, чтобы показать эту историю, режиссеру Валерию Кове понадобился всего час без перерыва на антракт.

Дорогой спектакль

После спектакля зрители снова погрузились во тьму. Но, несмотря на отсутствие света, никто не собирался покинуть театр. Люди делились впечатлениями.

Так в темном фойе удалось пообщаться с театральным критиком Абхазии Светланой Корсая, которая была свидетелем первого явления "Гуарапского писаря" в Абхазском театре.

"Это известная вещь, которая завоевала очень много международных призов. Спектакль давно признанный и сделанный талантливо. Очень рада, что новый актер появился в спектакле – молодой выпускник ГИТИСа Бенар Кове, он сыграл главную роль. Надеюсь, что обновленный спектакль будет иметь такую же перспективу, как прежний. А что касается старых, очень известных спектаклей, я очень радуюсь их обновлению, потому что это история", – рассказала Светлана Корсая.

"Гуарапский писарь", по словам критика, был явлением в 90-х годах прошлого века. Драматург Михаил Бгажба рассказал не столько о Гуарапе, сколько об абхазском театре, которому уже около двух тысяч лет. Да, именно около двух тысячелетий.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Гуарапский писарь"

"Потому что сначала были кечеки (ақьачақьцәа — клоун, шут – ред.), которые еще в средневековье славились своим искусством. Спектакль посвящается им и нашим знаменитым актерам, которые еще в прошлом веке ездили по селам и несли искусство в народ. И поэтому этот спектакль очень дорог нам и нашему зрителю. Надеюсь, он будет иметь будущее", – добавила она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Аргун о выступлении драмтеатра в Казани: убедились, что идем по правильному пути

После обсуждения люди неторопливо стали выходить из театра. На улице зрителей из Нового района ждал не обещанный автобус, а легковая машина. Из-за непогоды и отключения света на премьеру пришли не все зрители, которые приобрели билеты.

"По маршруту Абхазский драмтеатр—Новый район пожелали поехать только пять человек. Их отвезли на личном транспорте. В основном это были студенты. Они были очень рады предоставленной услуге, как сами понимаете, для студентов это очень важно. Но автобус по этому маршруту также работает, когда людей больше, их развозит автобус. Никто не останется без транспорта", – заверила заместитель гендиректора театра по связям с общественностью и СМИ Шарида Тужба.