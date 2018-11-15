Посвящение в туристы: абхазские школьники впервые отправились в "Артек"

Абхазские школьники будут находиться в Международном детском центре "Артек" с 10 по 30 ноября.

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Впервые дети из Абхазии организованной группой отправились в Международный центр "Артек", все они победители школьных олимпиад.

© Фото : Кама Бигвава Абхазские школьники отправились в "Артек"

Рашид Куджба из Гагрского района в "Артеке" впервые. По его словам, он очень доволен лагерем. Рашид попал в туристический отряд.

"Мы очень довольны лагерем "Артек". Такого у нас еще не было. У нас с самого начала был выбор в какой отряд идти: морской, медиа или туротряд. Я, Богдан Когония, Лев Агрба, Астамур Кокоскерия выбрали туротряд", – рассказал он.

У абхазских школьников день расписан очень плотно. Занятия начинаются с утра. Они уже успели познакомиться с техникой вязания узлов. Вторая половина дня отведена школьной учебе.

© Фото : Кама Бигвава Абхазские школьники отправились в "Артек"

"У нас здесь открывается много возможностей. Мы вяжем узлы на деревьях и ходим по ним, спим в палатках. Мы подружились с остальными ребятами из отряда. Сейчас мы "сдавали узлы" на скорость и на время. Скоро будет посвящение в туристы, мы будем показывать, как освоили технику по узлам. Дальше мы собираемся пойти в поход на гору Аю-Даг", – поделился планами Богдан Когония.

© Фото : Кама Бигвава Абхазские школьники отправились в "Артек"

В детский лагерь "Артек" школьники из Абхазии попали группой из 15 человек. Многие из них в лагере впервые. В "Артеке" дети пробудут до 30 ноября.