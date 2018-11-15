Гагра и Ялта заключили в Сухуме Соглашение о двусторонних связях

СУХУМ, 15 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. Гагра и Ялта подписали в рамках первого заседания Межправкомиссии Абхазии и Крыма Соглашение о двусторонних связях, передает с места события корреспондент Sputnik.
"Нас объединяет не только история, но и культура. Гагра и Ялта были всесоюзно известными курортами. Это начало пути, будем строить и развивать отношения", - отметил глава Ялты Алексей Челпанов.
Глава Гагры Геннадий Сичинава отметил, что Соглашение позволит развивать экономические, торговые и культурные отношения между двумя курортами.
"Действительно нас объединяют общие задачи. Это всемирно известные курорты. Будем делиться опытом", - сказал он.
Геннадий Сичинава также добавил, что в рамках Межправкомиссии обсудят вопрос установления морского сообщения между Гагрой и Ялтой.
Первое заседание Межправительственной комиссии Абхазии и Крыма проходит в Сухуме 15 ноября.
На 16 ноября намечено подписание Плана мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Республикой Абхазия и Республикой Крым на 2018 – 2021 годы.