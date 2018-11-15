Семь лет, 100 акций и это не предел: фонд "Ашана" подвел итоги

Пресс-конференция, посвященная семилетию благотворительного фонда "Ашана", прошла в пресс-центре Sputnik в четверг 15 ноября. О том, чего фонд добился за семь лет и к чему еще стремится, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

О результатах скажут цифры

Свой день рождения "Ашана" решил отпраздновать итогами. Пресс-конференция началась со статистики, но "сухой" ее назвать нельзя, ведь за семь лет фонд "Ашана" уже помог 140 больным детям, которые прошли 250 курсов лечения в Абхазии и России.

"Наш народ не мог не поддержать такую благую инициативу. Вместе за семь лет для лечения больных детей мы смогли собрать более 49 миллионов рублей и провести более 100 благотворительных акций. Мы по праву можем этим гордиться, так как это наш совместный результат", — добавила директор фонда Мактина Джинджолия.

По ее словам, залог успеха фонда – его прозрачность. Все перечисления меценатов можно проследить на сайте "Ашана".

"Каждый, кто перевел на счет фонда хоть 10 рублей, может открыть на сайте специальный раздел и отследить, куда была переведена ваша сумма, и главное, на лечение какого именно ребенка она была направлена", — объяснила Джинджолия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пресс-конференция, посвященная семилетию благотворительного фонда "Ашана", прошла в пресс-центре Sputnik в четверг, 15 ноября.

Анонимные "ангелы"

Основную помощь фонду оказывают частные лица — люди, которым не безразлична судьба других. Но говорить о себе они не любят и просят называть себя "ангелами".

"Но мы-то знаем их имена. Есть у нас и постоянные меценаты, которые оказывают помощь при лечении практически каждого ребенка, среди них бывают и наши знакомые, но в основном это просто люди, которые уже на протяжении семи лет оказывают помощь и просят оставаться анонимами или называть себя "ангелами". С каждым разом их становится все больше", – рассказала директор.

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К сожалению, совместно с меценатами растет и количество нуждающихся в их помощи.

"В фонде на сегодняшний день еще много детей ждут своей очереди. У нас нет возможности оказывать помощь одновременно нескольким детям, так как сбор средств открывается адресно, конкретно на одного ребенка. На это уходит до трех недель, а другие дети стоят в очереди. Детям с самыми сложными заболеваниями лечение оказывается в первую очередь", — отметила Джинджолия.

Тем, кому "Ашана" не успел оказать свою помощь, фонд предлагает альтернативные варианты — перенаправляет в Министерство здравоохранения и другие благотворительные организации.

"Мы пытаемся сделать все, что в наших силах, потому что самое сложное – это говорить родителям, что в данный момент ты не можешь спасти его ребенка. Но часто нам приходится делать и это. Мы надеемся, что когда-то у нас будет резервный фонд, чтобы мы смогли помогать детям без открытия сбора средств", — сказала директор.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пресс-конференция, посвященная семилетию благотворительного фонда "Ашана", прошла в пресс-центре Sputnik в четверг, 15 ноября.

"Хрупкая" акция добра

Спустя семь лет "Ашана" решил распространить добро за пределы Абхазии. Новый благотворительный проект "От сердца к сердцу" нацелен на поиск меценатов по всему миру для помощи больным детям.

"Мы хотели бы в первую очередь обратиться к нашим соотечественникам за рубежом, к представителям абхазской диаспоры. Думаю, всем вместе нам легче будет совершать добрые поступки", – отметила директор по внешним связям фонда Эсма Хагба.

Символ акции – хрустальное сердце.

"И он выбран не случайно таким хрупким. Это сердце станет сильным, когда окажется в чьих-то руках", — объяснила замысел Хагба.

Прежде чем "уехать", новая акция нашла друзей в Абхазии. Первыми помочь детям стать здоровыми вызвались их ровесники – детский ансамбль из Гагры "Гагрипш", который проведет сольный благотворительный концерт 8 декабря в 17:00 в Москве. Все вырученные средства отправятся на лечение детей "Ашана".

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По словам руководителя ансамбля, Тенгиза Какубава, предстоящий концерт – первый платный в истории коллектива.

"Раньше мы давали только бесплатные концерты, но дети сами отнеслись к этой идее с воодушевлением. Предварительно мы им рассказали о цели и задаче концерта, о деятельности самого фонда. Дети очень ответственно готовятся к нему и уже ждут своего выступления", — рассказал он.

Эстафету добра у гагрских танцоров уже готовы перехватить сухумские из ансамбля "Иааирума".

"И это очень трогательно и чудесно, что детям помогают дети. Мы были тронуты такой инициативой", — добавила Хагба.

Руководители отметили, что в планах у фонда "Ашана" много проектов. В месяц "Ашана" проводит две-три благотворительные акции. До Нового года сотрудникам предстоит подготовиться к традиционному "Щедрому понедельнику", а перед праздником фонд "Ашана" должен узнать пожелания всех подопечных, чтобы в новогоднюю ночь стать долгожданными Дед Морозами и снегурочками.

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Свой день рождения фонд также посвятил детям. 15 ноября абоненты любой мобильной сети в Абхазии могут отправить СМС со словом "Добро" на номер 5050 и внести свой вклад в мечту еще одного ребенка.