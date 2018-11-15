Есть план: Абхазия и Крым определились с направлениями сотрудничества

Первое заседание Совместной межправительственной комиссии Абхазии и Крыма состоялось в Сухуме 15 ноября.

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Абхазия и Крым утвердили регламент совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, обсудили перспективные и приоритетные направления сотрудничества на первом заседании Межправкомиссии в Сухуме в четверг 15 ноября, сообщается на сайте Кабинета Министров республики.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Первое заседание Межправкомиссии Крыма и Абхазии состоялось в Сухуме

Участники комиссии обсудили вопрос организации поставок из Крыма в Абхазию сельхозпродукции и продовольствия, промышленных товаров, кораблей и судов различного назначения. Из Абхазии же в Крым планируют поставлять кукурузу, фрукты, в том числе цитрусовые культуры, растительные масла, питьевую воду, безалкогольные напитки.

Стороны высказали мнение и о необходимости изучения приоритетных инвестиционных направлений в области аквакультуры и эффективного управления водными биоресурсами.

"В области промышленности стороны рассмотрели возможность организации судоремонта в Абхазии силами судостроительных и судоремонтных заводов Республики Крым", – говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

По итогам обсуждения вопросов в области транспорта участники рабочих групп подготовят предложения по организации морского грузового и пассажирского сообщения между Крымом и Абхазией, а также по организации логистических схем перевозок между странами.

На заседании Межправкомиссии обсудили и вопросы культуры и образования.

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В рамках плана мероприятий по сотрудничеству рассмотрят вопрос участия преподавателей Абхазгосуниверситета в научно-практической конференции "Январские педагогические чтения: Дистанционное образование и тенденции его развития" на базе Крымского инженерно-педагогического университета и возможность заключения Соглашения о сотрудничестве между Абхазским университетом и Крымским инженерно-педагогическим университетом.

В области культуры и культурного наследия члены комиссии поддержали разработку совместных проектов, в том числе содействие в организации обменных гастролей театров, профессиональных творческих коллективов двух республик.

Республики нашли точки соприкосновения и в области туризма. Согласовали вопросы привлечения представителей туристской индустрии Абхазии к участию в форуме "Открытый Крым", во Всероссийском конгрессе по лечебно-оздоровительному туризму и в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых в Крыму.

Стороны отметили необходимость участия представителей абхазских общественных и молодежных организаций в ежегодной международной конференции "Крым в современном международном контексте".