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Есть план: Абхазия и Крым определились с направлениями сотрудничества

© Фото : пресс-служба кабинета министров Абхазии
В Абхазии
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Первое заседание Совместной межправительственной комиссии Абхазии и Крыма состоялось в Сухуме 15 ноября.

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Абхазия и Крым утвердили регламент совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, обсудили перспективные и приоритетные направления сотрудничества на первом заседании Межправкомиссии в Сухуме в четверг 15 ноября, сообщается на сайте Кабинета Министров республики.

© Sputnik / Сария Кварацхелия
Первое заседание Межправкомиссии Крыма и Абхазии состоялось в Сухуме
Участники комиссии обсудили вопрос организации поставок из Крыма в Абхазию сельхозпродукции и продовольствия, промышленных товаров, кораблей и судов различного назначения. Из Абхазии же  в Крым планируют поставлять кукурузу, фрукты, в том числе цитрусовые культуры, растительные масла, питьевую воду, безалкогольные напитки.

Стороны высказали мнение и о необходимости изучения приоритетных инвестиционных направлений в области аквакультуры и эффективного управления водными биоресурсами.

"В области промышленности стороны рассмотрели возможность организации судоремонта в Абхазии силами судостроительных и судоремонтных заводов Республики Крым", – говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

По итогам обсуждения вопросов в области транспорта участники рабочих групп подготовят предложения  по организации морского грузового и пассажирского сообщения между Крымом и Абхазией, а также по организации логистических схем перевозок между странами.

На заседании Межправкомиссии обсудили и вопросы культуры и образования.

© Sputnik / Сергей Мальгавко
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В рамках плана мероприятий по сотрудничеству рассмотрят вопрос участия преподавателей Абхазгосуниверситета в научно-практической конференции "Январские педагогические чтения: Дистанционное образование и тенденции его развития" на базе Крымского инженерно-педагогического университета и возможность заключения Соглашения о сотрудничестве между Абхазским университетом и Крымским инженерно-педагогическим университетом.

В области культуры и культурного наследия члены комиссии поддержали разработку совместных проектов, в том числе содействие в организации обменных гастролей театров, профессиональных творческих коллективов двух республик.

Республики нашли точки соприкосновения и в области туризма. Согласовали вопросы привлечения представителей туристской индустрии Абхазии к участию в форуме "Открытый Крым", во Всероссийском конгрессе по лечебно-оздоровительному туризму и в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых в Крыму.

Стороны отметили необходимость участия представителей абхазских общественных и молодежных организаций в ежегодной международной конференции "Крым в современном международном контексте".

© Фото : Пресс-служба кабинета министров Абхазии
Первое заседание Совместной межправительственной комиссии между Республикой Абхазия и Республикой Крым


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