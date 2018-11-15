Первое слово подсудимого и показания свидетеля: дело об убийстве в Гумисте

Убийство Рафика Чолакяна и покушение на его жену Людмилу Матосян произошло 5 апреля 2017 года в селе Гумиста Сухумского района. В преступлении подозревается их сосед Эдуард Адлейба, который впервые за время следствия дал показания в суде в четверг 15 ноября 2018 года.

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Допрос свидетеля

В зале заседаний Верховного суда Абхазии в четверг практически не было свободного места. Уголовное дело об убийстве Рафика Чолакяна и покушении на его супругу Людмилу Матосян подходит к развязке. Спустя почти полтора года подозреваемый в преступлении Эдуард Адлейба впервые дал показания в суде.

© Sputnik Сария Кварацхелия Суд по делу об убийстве Чолакяна: подсудимый отказался от услуг нового адвоката

По инициативе стороны защиты суд под председательством Романа Кварчия пригласил свидетеля - жительницу Сухума Фатиму Берая, чье имя периодически упоминалось на прошлых слушаниях. Она рассказала, что давно дружит с Адлейба, и в день убийства он был у нее в гостях примерно с 18:00 до 19:30.

Берая объяснила, что незадолго до трагедии случайно встретилась на столичном рынке с подсудимым и попросила у него помощи. Она нуждалась в деньгах для выезда на лечение в Россию. Адлейба пообещал помочь.

По ее словам, через несколько дней подсудимый принес ей домой десять тысяч рублей и задержался там часа на полтора. Вместе они прошли всю войну, и им было о чем вспомнить, подчеркнула свидетельница.

О том, что Эдуарда Адлейба задержали по подозрению в убийстве, Берая узнала не сразу. Она призналась, что сочла это ошибкой следствия, в которой обязательно разберутся. В июне 2017 года Берая уехала в Москву на лечение. Спустя четыре месяца она ненадолго вернулась в Абхазию после известия о смерти сестры. Примерно через десять дней вернулась в Москву и никакой информацией о судьбе Адлейба не обладала.

© Sputnik Сария Кварацхелия Адвокат Эдуарда Адлейба отказалась защищать его интересы в суде

На вопрос адвоката и прокуроров, почему Берая так хорошо запомнила, в какой именно день и время Адлейба у нее был, она ответила, что ведет подробные записи о том, кто и какой суммой помогает ей в решение проблемы. В случае необходимости выразила готовность предоставить суду эти записи.

После допроса свидетельницы, прокурор Эльвия Хазириши обратилась к суду с ходатайством о приобщении к делу ответа на запрос от сотовой компании, которая обслуживала номер подсудимого.

Прокуратура пыталась выяснить местонахождение абонента в день убийства с 16:00 до 21:00, в частности, мог ли он в этот отрезок времени находиться в районе центрального рынка, где живет свидетельница, или в районе села Гумиста.

"В период времени с 16:00 по 21:00 5 апреля 2017 года Адлейба находился в районе Маяка. То есть он находился рядом с 12-й школой, его даже не было в районе сухумского "Пивзавода". Прошу приобщить к уголовному делу ответ на мой запрос, плюс к этому схему передвижения подсудимого", - сообщила Хазириши.

Адвокат Давид Каджая выразил сомнение по поводу достоверности информации о том, что телефон именно с этим абонентским номером в тот день был у его подзащитного. Сторона обвинения ответила, что в этом нет никаких сомнений, так как подсудимый сам в своих показаниях указал этот номер. Более того, схема передвижения Адлейба в день убийства, предоставленная сотовой компанией, совпадает с показаниями других свидетелей. Суд удовлетворил ходатайство обвинения.

Показания подсудимого

В своих показаниях подсудимый Эдуард Адлейба подробно описал день, когда был убит Чолокян, и заверил, что погибший был для него как брат.

По словам подсудимого, с утра он сходил к морю, выпил кофе с соседями, вернулся домой и начал собираться на поминки. Выйдя из дома, встретил Рафика Чолакяна.

"Каждый год я помогал ему вспахивать "Кротом" огород. Когда мы пришли туда, я ему сказал, что торчат корни и их сначала надо убрать. Потом можно будет в любое время это сделать. Минут 10-15 ушло на это. А когда я проходил мимо дома, увидел через окно, что его супруга разговаривала с каким-то мужчиной на армянском языке. Рафик меня проводил, и я поймал попутку – иномарка была. Попросил довезти до "Сухумприбора", - рассказал Адлейба.

Подсудимый подтвердил показания свидетельницы Фатимы Берая о том, что в указанное ею время он находился у нее в гостях. Затем он снова встретился с друзьями на берегу моря, где они обычно ловят рыбу. Домой вернулся ближе к 22:00 и никуда не выходил.

Адвоката также интересовало, известно ли его подзащитному о том, был ли конфликт с кем-либо у Чолакяна. Адлейба ответил, что убитый и его брат не могли договориться о судьбе дома. Подсудимый утверждает, что брат погибшего хотел продать жилище, и этому противился Рафик Чолакян.

© Sputnik Сария Кварацхелия Отвод суда и обвинения: повороты в деле об убийстве в Гумисте

О произошедшем, отметил Адлейба, ему сообщили знакомые по телефону 6 апреля. Он и его товарищи сразу же направились к дому Чолакяна и были в ужасе от увиденной там картины. Следователь попросил его быть понятым, и до конца осмотра места происшествия, оформления бумаг, он оттуда не выходил.

В конце апреля 2017 года Эдуард Адлейба дал признательные показания, от которых он позже отказался. Он подчеркнул, что подписал протокол допроса, не прочитав его. Он также обвинил следователей в том, что они ему "подсыпали" психотропные вещества, и он не осознавал происходящую ситуацию.

Следствием установлено, что Чолакян был застрелен из пистолета "ТТ". Эдуард Адлейба был награжден министром обороны Абхазии пистолетом такой же системы. В марте 2017 года, следует из показаний подсудимого, оружие было украдено из его автомобиля.

Во время допроса Эдурад Адлейба пожаловался на ухудшение самочувствия. Суд объявил перерыв, но обвиняемому за это время лучше не стало. Прокуроры не успели задать свои вопросы. Было решено перенести слушание на 30 ноября.