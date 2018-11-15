"Вы переигрываете!": Молодежный и Абхазский театры не поделили четверг

О том, почему актеры Абхазского молодежного театра собрались у драмтеатра имени Чанба, почему две культурные организаций не поделили четверг, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Во время дождичка в четверг

У Абхазского драмтеатра имени Самсона Чанба утром в четверг 15 ноября собралась труппа Молодежного театра. Как утверждают актеры, они пришли, чтобы показать свою премьеру - спектакль "Требуется лжец", но руководство Абхазского драмтеатра не пустило их на сцену.

На протяжении пяти лет труппа по четвергам выступала на его сцене. Но, как отметил сотрудник Молодежного театра Мдар Сакания, с приходом Нодара Чанба в Абхаздрам, обстановка изменилась.

"Мы пришли с утра на работу. Каждый четверг нам выделяли сцену. Так было на протяжении пяти лет. Но сегодня нас не пустило на работу руководство драмтеатра. А сам коллектив драмтеатра ничего не говорит. Никто нам не противостоит, – рассказал Мдар Сакания. – Поставили здесь структуры МВД, СГБ, которые следят за сегодняшним делом, чтобы оно не переросло во что-то большее. Словом, сделали такие условия, чтобы мы не работали".

Директор Абхазского драматического театра Нодар Чанба утверждает, что с 15 ноября Молодежный театр пытался надавить на него.

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"Они пытались угрозами, шантажом решить вопрос. Но мое поколение угроз и провокации не боится. Таким путем нельзя. Мы должны исправлять ситуацию только на основе закона. Сегодня уже на уровне правительства было обсуждение. Потом меня тоже позвали и сказали, что мы продолжаем в том же режиме, который был заложен комиссией. Мы следуем решению комиссии, по-другому в принципе и быть не может", – сказал Чанба.

По его словам, Молодежный театр не может занимать сцену по четвергам, так как это прерывает творческий процесс коллектива Абхазского театра.

Чанба сетует на то, что "Молодежка" уже четвертый раз прерывает спектакли Абхаздрама.

Расписание спектаклей составлено. Сегодня же должен состояться показ постановки "Пешком". Но получилось так, что спектакли двух театров совпали в одном месте и в одно время.

"Сегодня четвертая попытка срыва спектакля Абхазского государственного театра. У нас уже сорвали три спектакля перед этим. Мы все равно пытаемся говорить, убеждать, что люди культуры не должны себя так вести. Еще месяц назад мы на сегодня запланировали спектакль "Пешком". Но в понедельник 12 ноября Молодежный театр решил провести в четверг, 15 ноября в 19:00 поставить свой спектакль. Но, зная, что этот день занят, как так можно? Так нельзя делать, заведомо зная, к чему это приведет", – возмущен гендиректор Чанба.

Нетеатральные страсти

Страсти вокруг Абхазского драмтеатра бушуют уже на протяжении нескольких месяцев. В октябре специальная комиссия, которая была призвана урегулировать проблему двух театров, составила договор. Решили, что "Молодежка" будет занимать сцену по понедельникам. Это устроило коллектив Абхазского театра, Молодежный же отказался подписывать документ. По словам Мдара Сакания, понедельник – не театральный день, зрители попросту не будут приходить.

"Он (гендиректор – прим.) сказал: либо следуйте моим правилам, либо чтобы я вас не видел". Нам сначала сказали платить в месяц за аренду 50 тысяч, затем в договоре мы увидели сумму 100 тысяч, но мы не можем столько платить. Мы отнесли договор руководству, которое обещало нам платить за аренду. Но он хочет отнять у нас тот день, который есть у нас – четверг. Он хочет отдать нам понедельник. Но людям в понедельник не то, что театр, на работу выходить сложно, во всем мире это не театральный день. Мы сказали, чтобы не поступали с нами так, но пока не получается", – отметил Сакания.

Нодар Чанба же считает, что Молодежный театр должен согласиться с условиями, которые выдвинула комиссия. По его словам, это совершенно отдельный театр со своей дирекцией и бухгалтерией.

"Одним словом, это отдельный театр, которому, кстати говоря, было выделено здание культурного центра "Абаза". Здание вмещает до 200 зрителей, – рассказал Чанба. – Я многократно встречался с актерами Молодежного театра, объяснял, если они не будут выступать в своем здании, то всегда у них будет проблема взаимоотношении, проблема договора с другими организациями, где они будут выступать. Молодежный театр имеет такие же права на Абхазский театр, как и на Русский театр, то есть никаких официальных прав. Права будут только тогда, когда подпишут договор комиссии".

Возможен ли компромисс?

Руководство Абхазского театра готово идти на компромисс и выбрать другой день недели для Молодежного театра. Сцену труппа может освобождать по пятницам.

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"Мы хотим помочь Молодежному театру. День для Молодежного театра решал не я один. Это решает коллектив. С самого начала я предлагал или понедельник или пятницу, чтобы творческий процесс труппы Абхазского театра не был прерван. Пятница была отвергнута сразу. А по-другому невозможно, потому что во вторник-среду у нас репетиция, в четверг кто-то вклинивается, а в пятницу снова мы приступаем к репетиции. Получается, что творческий процесс наших актеров прерывается", – объяснил Чанба.

На эти условия "Молодежка" не готова согласиться. Мдар Сакания считает пятницу тоже не театральным днем.

"На пятницу мы не согласны, потому что люди в конце недели уезжают в деревню. В госструктурах работа завершается в два часа дня, и зрителя нет. Пятница тоже не театральный день. Они все это знают и все равно предлагают условия, которые нам непосильны", – настаивает на своем работник Молодежного театра.