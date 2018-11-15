Третий звонок: "Пешком" Абхаздрама начался под протест Молодежного театра

У Абхазского драмтеатра имени Самсона Чанба с утра 15 ноября собралась труппа Молодежного театра с требованием предоставить сцену.

СУХУМ, 15 ноя — Sputnik, Сария Кварацхелия. Спектакль "Пешком" в Абхазском драмтеатре начался под протест Молодежного театра, сообщает с места корреспондент Sputnik.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Вы переигрываете!": Молодежный и Абхазский театры не поделили четверг

Администрация Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба заявила, что спектакль, назначенный на четверг, пройдет, и все зрители с билетами могут его посмотреть.

Актеры же Молодежного гостеатра отказываются расходиться, пока вопрос совместного использования сцены не будет решен.

Труппа Молодежного театра собралась у Абхазского драмтеатра с утра 15 ноября с намерением показать свою премьеру – спектакль "Требуется лжец". Их в здание не пустили.

Актерам "Молодежки" предлагали выступать на сцене Абхаздрама по понедельникам и пятницам, но их устраивает вторник, среда или четверг.

Зрителей провели в Абхазский драмтеатр на запланированную постановку "Пешком" через запасной ход.

"В основном зрителей пропустили через основной вход, но потом дверь была заблокирована собравшимися, и мы начали пропускать через служебный вход рядом с кассой. Планировали прийти более 300 человек, но люди увидели на Фейсбуке, что сегодня происходит у нашего театра, и большинство не пришли", — сказала администратор театра Сусанна Кварчия.

Пока идет спектакль, в фойе ведутся переговоры с представителями двух театров при участии сотрудников Министерства культуры Абхазии и МВД республики.