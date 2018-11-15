Глава МВД ведет переговоры с протестующими у Абхаздрама: двери заперли

Труппа Молодежного государственного театра республики в четверг 15 ноября собралась у здания Абхазского драмтеатра имени Самсона Чанба с требованием предоставить сцену.

СУХУМ, 15 ноя — Sputnik, Сария Кварацхелия. Вход в Абхазский драмтеатр закрыли на ключ после накала ситуации у здания, к переговорам с протестующими подключился министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба, передает с места события корреспондент Sputnik.

Запланированный на 19:00 в Абхазском театре спектакль "Пешком" начался с небольшим опозданием. Посмотреть постановку пришло около 50 зрителей.

"В основном зрителей пропустили через основной вход, но потом дверь была заблокирована собравшимися, и мы начали пропускать через служебный вход рядом с кассой. Планировали прийти более 300 человек, но люди увидели на Фейсбуке, что сегодня происходит у нашего театра, и большинство не пришли", — сказала Sputnik администратор театра Сусанна Кварчия.

Примерно в 20:10 ситуация начала обостряться, двери в театр заперли.

© Sputnik / Томас Тхайцук Третий звонок: "Пешком" Абхаздрама начался под протест Молодежного театра

Труппа Молодежного театра собралась у Абхазского драмтеатра имени Самсона Чанба утром 15 ноября с намерением показать свою премьеру – спектакль "Требуется лжец". Их в здание не пустили.

Актерам "Молодежки" предлагали выступать на сцене Абхаздрама по понедельникам и пятницам, но их устраивает вторник, среда или четверг.

Протестующие намерены оставаться на площади перед театром до тех пор, пока вопрос совместного использования сцены не будет решен.

В фойе ведутся переговоры с представителями двух театров при участии сотрудников Министерства культуры Абхазии и МВД республики.