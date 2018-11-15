Актер "Молодежки" Авидзба о протесте у Абхаздрама: бессрочная акция

СУХУМ, 15 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. Коллектив Молодежного государственного театра останется на площади у драматеатра для бессрочной акции протеста, заявил собравшимся актер "Молодежки" Алиас Авидзба.

"Сегодня наш театр планировал провести свой спектакль согласно нашему графику, но, к сожалению, мы не пришли к общему согласию с руководством Абхазского драматического театра. У нас остается один лишь единственный вариант – мы, наш коллектив, остаемся здесь (у здания театра – прим.), на какой срок не знаю. Это бессрочная акция. Мы обращаемся к народу прийти завтра и помочь решить этот вопрос. Пусть народ определит. Если скажут, что мы не правы, нам останется только развернуться и ликвидировать Молодежный театр", – сказал Авидзба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Труппа Молодежного театра пыталась силой войти в Абхазский драмтеатр

Труппа Молодежного театра собралась у Абхазского драмтеатра имени Самсона Чанба утром 15 ноября с намерением показать свою премьеру – спектакль "Требуется лжец". Их в здание не пустили.

Актерам "Молодежки" предлагали выступать на сцене Абхаздрама по понедельникам и пятницам, но их устраивает вторник, среда или четверг.

Протестующие намерены оставаться на площади перед театром до тех пор, пока вопрос совместного использования сцены не будет решен.

Запланированный на 19:00 в Абхазском театре спектакль "Пешком" состоялся. Посмотреть постановку пришло около 50 человек. После спектакля зрители покинули театр и разъехались.