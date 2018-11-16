14:58 16 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.99
  • EUR74.90
Поиск
Протест Молодежного театра у здания Абхазского драмтеатра продолжается второй день

Протест "Молодежки" у Абхаздрамтеатра продолжается второй день

Сария Кварацхелия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Драма гостеатров: конфликт Молодежного и Абхазского драматического (9)
68122

Труппа Молодежного театра собралась у Абхазского драмтеатра имени Самсона Чанба утром 15 ноября с намерением показать свою премьеру – спектакль "Требуется лжец". Их в здание не пустили.

СУХУМ, 16 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. Протест Молодежного театра у здания Абхазского драмтеатра продолжается второй день, передает с места события корреспондент Sputnik.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Труппа Молодежного театра пыталась силой войти в Абхазский драмтеатр

У самого здания культурного учреждения к 7:30 можно увидеть всего несколько человек. Актер Молодежного театра объяснил, что никто из сотрудников театра не ушел.

"Мы здесь находимся со вчерашнего дня. Сейчас у здания не всех можно увидеть, но часть актеров в машинах здесь же рядом. Мы хотим, чтобы нас услышали. Мы призываем, чтобы решили вопрос нашего существования, нашей работы на сцене драматического театра. Мы здесь не для того, чтобы штурмовать, а чтобы нас услышали", – отметил актер Молодежного театра Аслан Анкваб. 

За ситуацией следит патруль МВД.

Труппа Молодежного театра собралась у Абхазского драмтеатра имени Самсона Чанба утром 15 ноября с намерением показать свою премьеру – спектакль "Требуется лжец". Их в здание не пустили.

Актерам "Молодежки" предлагали выступать на сцене Абхаздрама по понедельникам или пятницам, но их устраивает вторник, среда или четверг.

Протестующие намерены оставаться на площади перед театром до тех пор, пока вопрос совместного использования сцены не будет решен.

Темы:
Драма гостеатров: конфликт Молодежного и Абхазского драматического (9)
Теги:
Абхазский драматический театр, Абхазия, Молодежный театр Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Читальный зал
    Без грифа "секретно"

    Картотеки агентов КГБ Латвийской ССР будут опубликованы в интернете в середине декабря.

  • Шампанское
    Детям не игрушка

    Сейм Литвы поддержал запрет на производство и продажу детских товаров, которые похожи на алкогольную продукцию.

  • Винные подвалы Криково
    Винный мир

    Уникальные Криковские подвалы расположены на глубине 50 метров – это подземный город с улицами, которые соответствуют маркам вина.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Лучшие фотографии конкурса Nature Photographer of The Year 2018
Сирийские правительственные войска ведут бои против ИГ* в районе Тулул аль-Сафа
Бои сирийских правительственных войск против ИГ* в районе Тулул аль-Сафа
Как устроена система управления в Абхазии
Система управления в Абхазии: кто и за что отвечает

Соцсети

Sputnikabkhazia