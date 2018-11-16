Протест "Молодежки" у Абхаздрамтеатра продолжается второй день

Труппа Молодежного театра собралась у Абхазского драмтеатра имени Самсона Чанба утром 15 ноября с намерением показать свою премьеру – спектакль "Требуется лжец". Их в здание не пустили.

СУХУМ, 16 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. Протест Молодежного театра у здания Абхазского драмтеатра продолжается второй день, передает с места события корреспондент Sputnik.

© Sputnik / Томас Тхайцук Труппа Молодежного театра пыталась силой войти в Абхазский драмтеатр

У самого здания культурного учреждения к 7:30 можно увидеть всего несколько человек. Актер Молодежного театра объяснил, что никто из сотрудников театра не ушел.

"Мы здесь находимся со вчерашнего дня. Сейчас у здания не всех можно увидеть, но часть актеров в машинах здесь же рядом. Мы хотим, чтобы нас услышали. Мы призываем, чтобы решили вопрос нашего существования, нашей работы на сцене драматического театра. Мы здесь не для того, чтобы штурмовать, а чтобы нас услышали", – отметил актер Молодежного театра Аслан Анкваб.

За ситуацией следит патруль МВД.

Труппа Молодежного театра собралась у Абхазского драмтеатра имени Самсона Чанба утром 15 ноября с намерением показать свою премьеру – спектакль "Требуется лжец". Их в здание не пустили.

Актерам "Молодежки" предлагали выступать на сцене Абхаздрама по понедельникам или пятницам, но их устраивает вторник, среда или четверг.

Протестующие намерены оставаться на площади перед театром до тех пор, пока вопрос совместного использования сцены не будет решен.