Первый протокол: Межправкомиссия Абхазии и Крыма подписала план мероприятий

Заседание Межправительственной комиссии Абхазии и Крыма состоялось в Сухуме в пятницу 16 ноября.

СУХУМ, 16 ноя - Sputnik, Бадри Есиава. Протокол и план первого заседания совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Абхазией и Крымом подписали в пятницу 16 ноября.

© Фото : пресс-служба кабинета министров Абхазии Есть план: Абхазия и Крым определились с направлениями сотрудничества

Первый вице-премьер Абхазии Даур Аршба поблагодарил коллег за вклад в развитие взаимоотношений с Российской Федерацией.

"Ваш опыт и авторитет помогают нам быстро и эффективно находить решения. Поэтому, на мой взгляд, мы так оперативно сумели рассмотреть все вопросы и подписать документы", - сказал Аршба.

© Sputnik / Бадри Есиава Подписание протокола и плана первого заседания совместной комиссии торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Абхазией и Крымом.16 ноября 2018

Переговоры Межправкомиссии Абхазии и Крыма, которые проходили в течение двух дней, были интересными и конструктивными, такое мнение выразил зампред Совета министров Крыма Георгий Мурадов.

"Наши переговоры были результативными. На наш взгляд, подготовлен емкий документ – план мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества - и столь же обстоятельным, четким и ясным получился протокол по итогам нашей Межправительственной комиссии", - отметил Мурадов.

Он поблагодарил абхазскую сторону за прекрасную организацию работы и пригласил коллег на следующее заседание комиссии, которое пройдет уже в Крыму в третьем или четвертом квартале 2019 года, и на Ялтинский международный экономический форум в апреле 2019 года.