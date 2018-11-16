Первый протокол: Межправкомиссия Абхазии и Крыма подписала план мероприятий

СУХУМ, 16 ноя - Sputnik, Бадри Есиава. Протокол и план первого заседания совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Абхазией и Крымом подписали в пятницу 16 ноября.
Первый вице-премьер Абхазии Даур Аршба поблагодарил коллег за вклад в развитие взаимоотношений с Российской Федерацией.
"Ваш опыт и авторитет помогают нам быстро и эффективно находить решения. Поэтому, на мой взгляд, мы так оперативно сумели рассмотреть все вопросы и подписать документы", - сказал Аршба.
Переговоры Межправкомиссии Абхазии и Крыма, которые проходили в течение двух дней, были интересными и конструктивными, такое мнение выразил зампред Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
"Наши переговоры были результативными. На наш взгляд, подготовлен емкий документ – план мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества - и столь же обстоятельным, четким и ясным получился протокол по итогам нашей Межправительственной комиссии", - отметил Мурадов.
Он поблагодарил абхазскую сторону за прекрасную организацию работы и пригласил коллег на следующее заседание комиссии, которое пройдет уже в Крыму в третьем или четвертом квартале 2019 года, и на Ялтинский международный экономический форум в апреле 2019 года.