Театр абсурда: Нодар Чанба о конфликте Абхаздрама и Молодежного

Сария Кварацхелия, Sputnik

У здания Абхазского драмтеатра 15 ноября начался протест Молодежного театра, который требует решить вопрос совместного использования сцены. Гендиректор Абхазского драматического театра Нодар Чанба оценил ситуацию, когда один творческий коллектив мешает другому провести спектакль, как неординарную.

Сария Кварацхелия Протест "Молодежки" у Абхаздрамтеатра продолжается второй день

"Вчера конфликтная ситуация была заложена, заведомо зная, к чему это приведет. За месяц они знали, что у нас на этот день запланирован спектакль. За три дня они приходят и ставят свой стенд с афишой у театра и говорят, что они тоже проведут в этот день спектакль. Это разве не нарушение закона, когда организация, которая не имеет никаких юридических оснований выступать в этом помещении, которая обязана подписать с нами контракт, применяет силовой метод?" – сказал он.

Чанба напомнил, что Молодежный театр был создан в 2014 году. Труппе было выделено помещение в культурном центре "Абаза". Но на протяжении четырех лет "Молодежка", не имея юридических оснований, эксплуатировала здание Абхазского государственного театра.

"Соответственно световая техника, радиотехника и все остальное здание эксплуатировалось, изнашивалось учреждением, не имевшим никаких юридических оснований находиться там. Театр – не только сцена, но и мастерская, и гримерные. Многие актеры Абхазского театра не имели гримерных из-за того, что из гримерных Молодежный театр сделал свои костюмерные", – добавил он.

Старая история

Гендиректор Абхаздрама отметил, что проблемы "Молодежки" возникли не с его приходом.

"Как и в какой момент был создан Молодежный театр? Создается Молодежный театр. Где этот театр будет располагаться? Это было очень легкое и поверхностное решение. Это ли забота о молодежи?" – недоумевает Нодар Чанба.

Новый гендиректор же решил юридически оформить положение Молодежного театра в здании Абхаздрама.

Обвинения со стороны Молодежного театра в том, что руководство драмтеатра не дает работу молодежи, Чанба считает, голословными. В труппе Абхазского театра тоже работают молодые актеры. В июне 2018 года приехали выпускники Щукинского театрального института, которых не могут взять в штат, и для оплаты их работы гендиректор ищет спонсоров.

"Абхазскому театру 100 лет. Впервые за историю к нам пришли выпускники "Щуки". Это мечта. Актеры молодые, один актер лучше другого. Государство не имеет денег оплачивать их труд, хотя оно отправляло их на учебу. Штатов нет, потому что 24 штатных единицы в 2014 году были отобраны у Абхазского театра и был создан отдельный Молодежный театр со своей дирекцией. И для молодежи, которая к нам приехала, с июня месяца мне приходится искать спонсоров, чтобы оплачивать им работу. Поэтому говорить о том, что я против молодежи – абсурд", – отметил гендиректор.

Есть ли выход на сцену?

Единственный исход в решении конфликта с Молодежным театром Нодар Чанба видит в подписании договора, который был рекомендован правительственной комиссией.

Накануне утром в четверг 15 ноября труппа Молодежного театра собралась у Абхазского драмтеатра имени Самсона Чанба с намерением показать спектакль "Требуется лжец". Их в здание не пустили. Протестная акция длится уже вторые сутки.

Актерам "Молодежки" предлагали выступать на сцене Абхаздрама по понедельникам и пятницам, но их устраивают только вторник, среда или четверг.

Протестующие намерены оставаться на площади перед театром до тех пор, пока вопрос совместного использования сцены не будет решен.