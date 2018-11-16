Впереди три года: соглашение Абхазии и Крыма охватило все сферы

Видеомост Сухум – Симферополь по итогам заседания Межправительственной комиссии Абхазии и Крыма прошел в пресс-центре Sputnik в пятницу 16 ноября.

СУХУМ, 16 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Межправительственная комиссия по развитию торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных связей между Абхазией и Крымом установила план сотрудничества на 2019-2021 год, сообщил первый вице-премьер Абхазии Даур Аршба на видеомосте Сухум-Симферополь в пресс-центре Sputnik.

"В ходе рабочих заседаний 15 и 16 ноября мы определили главные вопросы и согласовали регламент действий. Могу сказать, что атмосфера была рабочей и в то же время дружественной. Мы провели плодотворную работу совместно с крымскими коллегами", - отметил Аршба.

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По словам заместителя председателя Совета Министров Крыма Георгия Мурадова, сторонам удалось достичь практических результатов в различных сферах - от торговли до культурно-образовательного сектора.

Одна из главных задач торгово-экономического сотрудничества – увеличить поставки инертных материалов из Абхазии для строительных работ в Крыму. В этой сфере сторонам уже удалось достичь результатов.

"Хочу подчеркнуть, что каждый человек, который едет сегодня через Крымский мост, являющийся для нас предметом гордости, должен помнить, что в его сооружении есть частичка Абхазии. Нас связывает и такое символическое начало", - сказал Мурадов.

В ходе переговоров стороны обсудили возможность расширения ассортимента экспортных товаров, в том числе сельскохозяйственной продукции. По словам представителей комиссии, из Абхазии в Крым возможна поставка кукурузы, цитрусовых, растительных масел, питьевой воды и безалкогольных напитков.

"Более того, конкурентоспособными в Крыму могут стать и абхазские вина, так как потребители хотят видеть не только продукцию внутреннего производства. А абхазские вина ничем не уступают по качеству европейскому производству", - отметил зампредседателя Совета Министров Крыма.

Стороны также пришли к решениям в области туризма и паромного сообщения. Главная задача - установить морские грузовые и пассажирские перевозки между Абхазией и Крымом.

"Мы заинтересованы в том, чтобы организовать как грузовые, так и пассажирские перевозки. Мы хотели бы, чтобы паромная линия доходила напрямую до Крыма. Однако для этого нужно задействовать бизнес структуры, которые должны быть уверены, что это дело станет выгодным. Что касается туристов, то и с одной, и с другой стороны туристы хотели бы познакомиться с Черноморским побережьем, однако перемещение должно быть быстрым, поэтому нужен скоростной транспорт. Этот вопрос также требует рассмотрения", - объяснил Мурадов.

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Члены комиссии не обошли стороной вопросы культуры, участие представителей Абхазии в Ялтинском международном экономическом форуме, а также взаимодействие в спорте и образовании.

"Конечно же, мы планируем участие и наших представителей в различных форумах, которые будут проводиться в Абхазии, так как это полезно для развития и укрепления связей между государствами, а также обмена опытом",- добавил Мурадов.

Приоритетным направлением станет и сотрудничество стран на международном уровне, в первую очередь в сирийском направлении.

"Сирия сегодня нуждается в солидарности в борьбе с терроризмом. Наши страны подвержены незаконным санкциям со стороны других государств, поэтому мы намерены выстраивать собственные цепочки взаимодействия", - заявил крымский зампред.

По словам участников видеомоста, следующая встреча Межправительственной комиссии пройдет осенью 2019 года в Крыму.