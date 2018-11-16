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Парламентские выборы в Абхазии

Прямые выборы местных глав: к инициативе из Сухума присоединились в Гагре

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Депутаты Сухумского городского Собрания проголосовали за проведение референдума о прямых выборах главы администрации столицы 25 октября 2018 года.

СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Депутаты Гагрского городского Собрания поддерживают инициативу депутатов Сухума в вопросе прямого избрания глав районных администраций, заявил Sputnik председатель Гагрского Горсобрания Астан Агрба.

Прокуратура г. Сухум
© Sputnik Томас Тхайцук
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"Мы решили собраться и обсудить инициативы наших коллег, которые касаются внесения изменений в выборное законодательство Абхазии в части касающейся выборов глав администрации города Сухум и районов, а также инициатив, которые касались принятия конвенции по противодействию коррупции, принятия закона о государственной службе. В целом депутаты Собрания Гагрского района поддерживают эти инициативы", - сказал Агрба.

Он добавил, что депутаты Гагры планируют обратиться к президенту и Парламенту с просьбой внести изменения в законодательство и Конституцию Абхазии.

По словам Агрба, депутаты Гагрского Собрания готовы работать в этом направлении.

К тому же, как утверждает Агрба, гагрские депутаты еще в 2016 году, когда в законодательство о местном самоуправлении вносились изменения, выдвигали свои предложения, которые так и не были использованы.

Сухумские депутаты проголосовали за проведение референдума о прямых выборах главы администрации столицы 25 октября 2018 года.

С такой инициативой выступил депутат Дмитрий Маршания, который отметил, что около полутора лет назад были направлены письма в Администрацию президента и Парламент с просьбой рассмотреть законопроект о местном самоуправлении, предусматривающий прямые выборы главы Сухума и расширение полномочий депутатов.

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