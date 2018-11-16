Театральный день: чего хочет Молодежный театр Абхазии

Молодежный театр дал пресс-конференцию о совместном пользовании сценой с Абхазским драматическим театром в пятницу 16 ноября. О том, почему "Молодежку" интересуют конкретные дни выступлений, какие у труппы права на сцену драмтеатра и какой компромисс устроил бы молодых актеров, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

У здания Абхазского театра 15 ноября начался протест труппы Молодежного государственного театра, которая хотела показать в четверг свой спектакль. Но актеров в здание не пустили – в этот день в Абхаздраме уже была запланирована своя постановка. К вечеру страсти стали накаляться, и "Молодежка" объявила, что будет ночевать у здания и вообще не сдвинется с места, пока не решится вопрос о совместном использовании сцены. Срывать спектакль Абхаздрама, как утверждают активисты, никто не собирался.

"С сентября постоянно возникала проблема с четвергом. Мы им сказали, что будем выступать в четверг, пока не разрешат проблему. Они нам сказали, что "это не наше дело". Они поставили свой спектакль в афишу, и мы поставили свой спектакль", – объяснил Аслан Еник.

© Sputnik / Томас Тхайцук Актер "Молодежки" Авидзба о протесте у Абхаздрама: бессрочная акция

Без основания

С самого начала Молодежному театру выделили помещение культурного центра "Абаза", где и сейчас они проводят спектакли. Но актерам не нравится там - сцена маленькая, развернуться негде.

Они сами признают, что на сцену Абхаздрама у них нет прав, юридических. По словам директора Аслана Еник, договора никакого между театрами нет, но так получилось не по их вине.

"Когда был создан Государственный Молодежный театр, мы в устном виде обсудили, когда, в какие дни мы будем играть. Пока мы на бумагу переводили все это, поменялась власть, назначили нового министра. С новым министром Эльвирой Анатольевной Арсалия мы не раз встречались, но к одному общему мнению не приходили. И постоянно перекладывали со дня на день. И так четыре года", – объяснил Еник.

По устной договоренности с бывшим директором Абхазского театра, четыре года подряд Молодежный выступал на сцене абсолютно бесплатно. После смены руководства Абхаздрама, новый гендиректор Нодар Чанба решил узаконить использование сцены "Молодежкой".

Творческому коллективу еще в октябре 2018 года предложили подписать договор с Абхазским театром об аренде помещения. За ними закрепили сцену по понедельникам. Однако это не устроило труппу "Молодежки". Понедельник – нетеатральный день.

© Sputnik Александар Милачич Театр абсурда: Нодар Чанба о конфликте Абхаздрама и Молодежного

"Как известно, во всем мире понедельник – выходной день в театрах, как и у Абхазского драматического театра. Мы тоже хотим соблюдать такие традиции. Если говорить о продаже билетов, на понедельник билеты продать очень тяжело. Вторник, среда, четверг - администратору удобно ходить и распространять билеты", - сказал директор.

В качестве компромисса Абхазский театр согласился предоставить сцену по пятницам, но и на это "Молодежка" тоже не согласна. Опять, по их мнению, нетеатральный день. Аргумент – все разъезжаются по деревням и сложно распространять билеты.

"Это значит, что наш зал полупустой. По таким причинам мы не соглашаемся. Мы предложили вторник, среду, четверг. Мы четыре года выступали по четвергам и хотим, чтобы остался статус-кво. Но пока, как видите, эти дни нам не предлагают".

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Есть ли компромисс?

Молодежный театр протестует уже двое суток у Абхаздрама. Как признался Аслан Еник, они готовы идти на компромисс, но соглашаться с теми условиями, которые им сейчас предлагают, они не могут.

"Мы хотим достучаться до всех, хотим, чтобы люди поняли, чтобы директор драматического театра понял, что другой сцены, кроме драматического театра, мы не можем найти. Четверг, среда, вторник – любой из этих дней. По пятницам людей собирать сложно. Если нам предложат четверг - пятница, мы могли бы сыграть один раз во вторник, другой раз в четверг. Кстати, предлагали скользящий график", – передал позицию труппы Еник.