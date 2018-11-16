Миллион туристов и проблема с сервисом: подведены итоги курсезона 2018 года

СУХУМ, 16 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Около миллиона туристов посетили курорты Абхазии к 1 ноября, сообщил министр по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарцкия на официальной встрече с президентом Раулем Хаджимба.

Среди них около 550 тысяч – туристы, выбравшие Абхазию как место длительного отдыха , около 450 тысяч приехали в страну на один день на собственном транспорте или в составе экскурсионных групп.

"На сегодняшний день это предварительные данные, так как точное количество посчитать трудно в связи с тем, что многие туристы посещают республику лишь на один день и уезжают обратно. Также нам сложно считать количество предоставляемых услуг от частного сектора", - добавил министр.

По словам Гарцкия, с 2007 по 2018 год увеличилось и количество объектов размещения. В целом по всей Абхазии более 300 гостиниц и более 25 тысяч мест.

"В отношении объектов, количество которых увеличилось, нам нужно уделить внимание более четкому определению и фиксации этих хозяйств в плане налоговых платежей. Министерство по курортам и туризму должно быть четко взаимосвязано с налоговыми структурами", - ответил президент.

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Несмотря на высокие туристические показатели, необходимо делать акцент на безопасности туристов, отметил Гарцкия.

"На каких бы форумах мы ни представляли нашу страну, всегда встает вопрос о безопасности туристов. Мы не должны извиняться за какой-либо период и должны приглашать гостей, но и среди наших граждан также должно измениться отношение к туристам", - сказал министр.

Президент указал на необходимость улучшения сервисного обслуживания.

"Наша задача – это качество обслуживания, сервис, который мы предоставляем. Пока эта тема у нас достаточно сложна, и на это нужно обратить внимание. Мы должны обеспечивать наших гостей, наши объекты нашими продуктами питания. Мы не раз об этом говорили. Наши продукты питания ни в чем не уступают заграничным. Нужно увязывать наши возможности на селе с теми возможностями, которые есть в курортной сфере", - сказал он.

На встрече обсудили развитие санаторно-лечебных объектов.

"Такие объекты дают в несколько раз больше доходов, чем те виды туризма, которые у нас есть - это пляжный и экскурсионный вид. Мы должны уже начинать развивать более качественный уровень туризма. Здесь высока роль государства, который должен привлечь и частный бизнес", - считает Гарцкия.

Президент заверил, что государство готово инвестировать в новые виды туризма в Абхазии, однако в этом случае Министерство по курортам и туризму должно будет грамотно выстроить схему эффективного распределения денежных средств.