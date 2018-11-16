Лабораторная работа: в РУСДРАМе "химичат" с античностью

Сария Кварацхелия, Sputnik
"Убить царевну. Через детей пошлю дары ей… Погибнет в муках", – доносится из фойе РУСДРАМа.
Уже пять дней в Русском театре проходит "Режиссерская лаборатория". Три режиссера одновременно готовят эскизы трех античных спектаклей – "Лисистрата", "Электра" и "Царь Эдип". "Медея" тоже попала в лабораторию. Для сравнения.
Комедия с элементами трагедии
Алексей Размахов в "Режиссерской лаборатории" решил поставить комедию Аристофана "Лисистрата". За очень короткий срок он познакомился с актерами, распределил роли и начал репетиции.
"Лисистрата" – смешная и легкая история о любви. Как признался режиссер, репетиции проходят под общий хохот. Неожиданно Алексей Размахов отвлекается на пение, которое доносится из вестибюля.
"Слышите сейчас? Это кусочек из "Медеи". Так как мы находимся в Абхазии, посчитали, что нужно ввести этот кусочек", – объяснил Размахов.
Как ни странно, режиссер решил соединить комедию и трагедию. Размахов противопоставляет две любви – Медеи и Лисистраты. Любовь первой – разрушительная, с трагическими последствиями, а любовь второй – легкая, забавная.
"Мне кажется, это добавляет какой-то объем. В "Лисистрате" любовь игровая, легкая, низменная. А в Медее любовь совершенно другого плана. Это любовь до смерти. На чаше весов должно быть и то и другое, а правда где-то посередине", – пытается донести замысел Размахов.
У него есть и другие сюрпризы для абхазского зрителя, но говорить о них раньше времени он отказался.
От "Лисистраты" к "Электре"
На сцена РУСДРАМа "раскол". Ее раздели для "лаборантов" на две части. В глубине она даже вращается. В круг на стульях расселись актеры Мадлена Барцыц, Инар Инапха, Лоида Тыркба-Даутия и Осман Абухба. Репетируют "Электру". К ним вскоре подключается Наталья Папаскири.
- Четыре раза произносишь: "В долине лесной", можешь даже встать или сесть на стул, – дает указания Артем Устинов, режиссер "Электры".
Актеры пока не репетируют всю постановку. Всего лишь отдельную сцену, из которой становится ясно лишь то, что Мадлене предстоит играть безумную Электру.
Подготовку третьего эскиза застать не удалось. Но по словам куратора "Режиссерской лаборатории" в РУСДРАМе Алексея Валиева-Корнилова, его уже можно будет посмотреть в числе других "лабораторных работ" в субботу.
"Завтра уже все три постановки предстанут перед зрителем. После каждого эскиза проведут обсуждение со зрителем. Затем уже выберут, какой эскиз будут ставить", – сказал он.
"Режиссерская лаборатория" – программа Союза театральных деятелей России. В рамках проекта в Русские театры за рубежом приглашаются по три режиссера, которые готовят сценические зарисовки к будущим спектаклям. После пяти дней репетиций режиссеры отдают свои работы на суд зрителей. Понравившийся эскиз будет поставлен на сцене театра в "полном формате".