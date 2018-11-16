Лабораторная работа: в РУСДРАМе "химичат" с античностью

О том, как в РУСДРАМе готовят сценические зарисовки к трем античным спектаклям, какие сюрпризы припасли режиссеры для абхазского зрителя, и что потеряла Медея в "Лисистрате", читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

"Убить царевну. Через детей пошлю дары ей… Погибнет в муках", – доносится из фойе РУСДРАМа.

Уже пять дней в Русском театре проходит "Режиссерская лаборатория". Три режиссера одновременно готовят эскизы трех античных спектаклей – "Лисистрата", "Электра" и "Царь Эдип". "Медея" тоже попала в лабораторию. Для сравнения.

Комедия с элементами трагедии

Алексей Размахов в "Режиссерской лаборатории" решил поставить комедию Аристофана "Лисистрата". За очень короткий срок он познакомился с актерами, распределил роли и начал репетиции.

"Лисистрата" – смешная и легкая история о любви. Как признался режиссер, репетиции проходят под общий хохот. Неожиданно Алексей Размахов отвлекается на пение, которое доносится из вестибюля.

"Слышите сейчас? Это кусочек из "Медеи". Так как мы находимся в Абхазии, посчитали, что нужно ввести этот кусочек", – объяснил Размахов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция режиссерской лабораторий союза театральных деятелей РФ в РУСДРАМе

Как ни странно, режиссер решил соединить комедию и трагедию. Размахов противопоставляет две любви – Медеи и Лисистраты. Любовь первой – разрушительная, с трагическими последствиями, а любовь второй – легкая, забавная.

"Мне кажется, это добавляет какой-то объем. В "Лисистрате" любовь игровая, легкая, низменная. А в Медее любовь совершенно другого плана. Это любовь до смерти. На чаше весов должно быть и то и другое, а правда где-то посередине", – пытается донести замысел Размахов.

У него есть и другие сюрпризы для абхазского зрителя, но говорить о них раньше времени он отказался.

© Sputnik / Томас Тхайцук Счастливое число РУСДРАМа: любимцы зрителей и их роли

От "Лисистраты" к "Электре"

На сцена РУСДРАМа "раскол". Ее раздели для "лаборантов" на две части. В глубине она даже вращается. В круг на стульях расселись актеры Мадлена Барцыц, Инар Инапха, Лоида Тыркба-Даутия и Осман Абухба. Репетируют "Электру". К ним вскоре подключается Наталья Папаскири.

- Четыре раза произносишь: "В долине лесной", можешь даже встать или сесть на стул, – дает указания Артем Устинов, режиссер "Электры".

Актеры пока не репетируют всю постановку. Всего лишь отдельную сцену, из которой становится ясно лишь то, что Мадлене предстоит играть безумную Электру.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция режиссерской лабораторий союза театральных деятелей РФ в РУСДРАМе

Подготовку третьего эскиза застать не удалось. Но по словам куратора "Режиссерской лаборатории" в РУСДРАМе Алексея Валиева-Корнилова, его уже можно будет посмотреть в числе других "лабораторных работ" в субботу.

"Завтра уже все три постановки предстанут перед зрителем. После каждого эскиза проведут обсуждение со зрителем. Затем уже выберут, какой эскиз будут ставить", – сказал он.

"Режиссерская лаборатория" – программа Союза театральных деятелей России. В рамках проекта в Русские театры за рубежом приглашаются по три режиссера, которые готовят сценические зарисовки к будущим спектаклям. После пяти дней репетиций режиссеры отдают свои работы на суд зрителей. Понравившийся эскиз будет поставлен на сцене театра в "полном формате".