Античная "химия": итоги лабораторных экспериментов в РУСДРАМе

Творческая лаборатория российских режиссеров представила три сценические зарисовки к античным спектаклям в РУСДРАМе в субботу, 17 ноября. О том, почему Царь Эдип играл в зрительном зале, как Медея появилась в творчестве Аристофана и что не устроило режиссера в "Электре", читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Суббота, 16:15 – в РУСДРАМе, как обычно, аншлаг. Опровергая сложившееся недавно мнение о не театральном дне, почти сотня зрителей пришла, чтобы погрузиться в античную реальность. Три истории от Софокла, Аристофана и Еврипида обещали сделать вечер интересным.

Зануда Эдип или "античка" без иронии

С опозданием, что непривычно для театра, но все же зрителей запускают. Но не в зал, а на сцену. Режиссер "Царя Эдипа" Никита Бетехтин решил поменять "действующие лица" местами и использовать все прелести зрительского зала.

"Мы искали пространство, которое смогло бы интересно выразить древнегреческую трагедию. Во-первых, это кроваво-красный цвет зала, во-вторых это подъем. Это как игра в Царя горы, кто наверху, тот и правит", – объяснил он.

© Sputnik / Спектакль "Царь Эдип"

Тема отцеубийства представлена автором довольно современно. Черные костюмы, электромузыка и лаконичные реплики Эдипа в исполнении Гурама Квициния. Атмосферу античной трагедии не испортил даже ярко–выделявшийся на черном фоне звуковик, который, к слову, не обошелся без ошибок.

Перед постановкой эскиза режиссер Бетехтин поставил перед собой цель – не иронизировать над "античкой". Зрители сошлись во мнении, что цель достигнута. Автор утверждает – во всем "виноват" рок.

"В современном мире принято считать, что все в руках человека, но все равно рок – это иррациональное понятие, с которым мы сталкиваемся тогда, когда, к примеру, кто-то умирает, и мы начинаем анализировать его жизнь и понимаем, что какие-то моменты связаны с понятием судьбы. Эта тема мне очень любопытна и близка", - рассказал режиссер.

Среди зрителей оказались и жесткие критики. Во время обсуждения спектакля режиссер Адгур Кове вынес свой вердикт. "Царь Эдип" – занудство.

"Режиссер обошелся без иронии и в результате мы получили крайне занудное зрелище, которое было тяжело смотреть. Было слишком много предсказуемого. К примеру, когда Эдип прошел по одному ряду кресел, я уже знал, что он пойдет по второму", - объяснил он.

В фойе РУСДРАМа разгорелись нешуточные споры между режиссерами, которые, к счастью, не перешли в бессрочную акцию протеста против творчества друг друга и закончились миром.

В пляс с Лисистратой

Режиссер Алексей Размахов и его "Лисистрата" также разделили зрителей, но уже по гендерному признаку – девочки на сцену, мальчики в зал. Атмосфера накалилась, шутки про дискредитацию уже начали переходить в обиды, но все оказалось не так просто.

Марина Сичинава в роли Лисистрады специально созвала всех женщин на сцену и вовлекла их в свой коварный план.

"В руках у женщин городов судьба. Нужно покончить с этой войной и вернуть наших мужчин, но, воздержавшись от них", - заявила она.

Внезапно в действие вошла и прекрасная половина зрителей, упреков по поводу гендерного разделения больше не было. В копилку плюсов вошли танцы, "домашние" костюмы героев, шоу теней и зажигательная музыка от Эмми Уайнхаус.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Лисистрата"

"Не хватило времени. Мне так хотелось танцевать, еще немного играла бы музыка, я думаю, я бы вышла", - призналась Элеонора Когония.

По словам режиссера, музыка сочетала в себе как древнегреческие символы, так и современное течение.

"Сиртаки – это Греция, Бах – это отдельное творчество, это тема войны, которая чувствуется сразу, ребятам даже на сцену выходить не нужно. А Уайнхаус специально подобрана для сюрприза на сцене", - объяснил Размахов.

Сюрпризом для абхазских зрителей стало появление в зарисовке Медеи, которая совсем не по сценарию внесла мрачность в праздник сиртаки. Но Лисистрада быстро ей напомнила: "Медея, у нас тут комедия".

Наш человек, так отозвался о режиссере руководитель Абхазского драмтеатра Нодар Чанба. По его словам, история была поставлена очень логично, атмосферно и к месту.

Его коллега Адгур Кове отметил, что главный плюс эскиза – игровая форма общения со зрителем.

"Конфликт мужчин и женщин был обыгран очень грамотно, с таким правильным стебом. Мне кажется, только нехватка времени и излишняя стеснительность некоторых зрителей не дала возможность для развития. Но все еще предстоит. Легкий по форме спектакль, он в то же время очень содержателен по смыслу", - отметил режиссер.

Электрический гипноз

"В 16 лет я повесилась на мамином шарфе", - заявила Мадлена Барциц, которая с первых же минут погрузила зрителя в образ современной Электры. В этот раз зрители оказались по ту сторону занавеса и словно стали свидетелями чего-то секретного и даже запретного.

А "весёлые" истории Электры продолжали погружать зрителя в гипноз. Помогла ей в этом и юная актриса Лонда Тыркба-Даутия, чей вокальный талант режиссёр Артём Устинов грамотно использовал.

"Мне изначально хотелось, чтобы была очаровательная девушка, которая поет про какие-то страшные вещи. И тут она появилась. Но важно не только найти, но ещё и правильно задействовать. За три дня ребята сами придумали музыку к словам"- рассказал режиссёр Артем Устинов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Электра"

Тем временем на сцене, в жанре Достоевского развивалась линия "отцов и детей". Месть Электры за смерть отца достигла пика, страх перед "дочерью" даже заставил актрису Наталью Папаскири забыть текст. Благо, режиссер был недалеко, а зрители благосклонны.

"С артистами мне работалось хорошо. Они изначально пошли в нужную сторону. Не могу сказать, что на показе пришли туда, куда хотелось, но это просто фактор времени и нервов и волнения артистов, которое мешает в данном случае. Но ничего, во многом все сложилось даже интуитивно"- рассказал режиссер.

За кулисами Электра призналась – к своей героине она тоже пришла интуитивно.

"Она мне действительно очень близка на эмоциональном уровне, но роль все же была сложной. В особенности текст, хотя учила я его только в театре. За пределами сцены я изучала Электру по-другому. Одно могу сказать точно, на репетициях результат мне нравился больше, а сейчас сыграли нервы"- сказала Барциц После показа трёх отрывков, зрители сделали свой выбор, тайно проголосовав за один. Эскиз, набравший большее количество голосов, в следующем году станет репертуарным спектаклем РУСДРАМа.