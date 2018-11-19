"Амцабз" занял первое место на чемпионате народных танцев в Москве

СУХУМ, 19 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Детский хореографический ансамбль "Амцабз" занял первое место на Кубке Центрального федерального округа России по народным танцам, сообщил Sputnik руководитель коллектива Лаша Марухба.

В финале конкурса "Амцабз" представил два танца народов Кавказа, "Абхазский перепляс" и дагестанский танец "Озорные девчата".

© Фото : Лаша Марухба Детский хореографический ансамбль "Амцабз"

"Зрители, как обычно, приняли нас очень хорошо. Эти танцы везде принимаются очень тепло. Однако именно в этот раз у нас была конкуренция, кроме нас, было еще 10 номеров с кавказскими танцами. Словом, конкуренция была хорошая", - рассказал Марухба.

Юные танцоры подошли к конкурсу ответственно и на чемпионат пришли только за победой. Однако после выступления с нервами справились не все.

"Одному из танцоров даже стало плохо после танца. Нам пришлось подключить врачей. Потом он нам признался, что целый день не ел, переживал, и от этого ему стало плохо. Но это вполне нормальная атмосфера, это означает, что дети хотят соревноваться, танцевать. Они всегда обращают внимание на костюмы других танцоров и на свои недостатки и плюсы. Для этого и нужны такие чемпионаты", - добавил Марухба.

© Фото : Лаша Марухба Детский хореографический ансамбль "Амцабз"

Всего в Кубке Центрального федерального округа приняли участие более 1000 танцоров со всей Москвы. Победители примут участие в Чемпионате России по народным танцам, который состоится в январе и соберет танцоров со всех регионов России.