19:14 19 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.01
  • EUR75.32
Поиск
Детский хореографический ансамбль Амцабз

"Амцабз" занял первое место на чемпионате народных танцев в Москве

© Фото : Лаша Марухба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
5720

Кубок Центрального федерального округа России по народным танцам прошел в Москве 18 ноября.

СУХУМ, 19 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Детский хореографический ансамбль "Амцабз" занял первое место на Кубке Центрального федерального округа России по народным танцам, сообщил Sputnik руководитель коллектива Лаша Марухба.

В финале конкурса "Амцабз" представил два танца народов Кавказа, "Абхазский перепляс" и дагестанский танец "Озорные девчата".

Детский хореографический ансамбль Амцабз
© Фото : Лаша Марухба
Детский хореографический ансамбль "Амцабз"

"Зрители, как обычно, приняли нас очень хорошо. Эти танцы везде принимаются очень тепло. Однако именно в этот раз у нас была конкуренция, кроме нас, было еще 10 номеров с кавказскими танцами. Словом, конкуренция была хорошая", - рассказал Марухба.

Юные танцоры подошли к конкурсу ответственно и на чемпионат пришли только за победой. Однако после выступления с нервами справились не все.

"Одному из танцоров даже стало плохо после танца. Нам пришлось подключить врачей. Потом он нам признался, что целый день не ел, переживал, и от этого ему стало плохо. Но это вполне нормальная атмосфера, это означает, что дети хотят соревноваться, танцевать. Они всегда обращают внимание на костюмы других танцоров и на свои недостатки и плюсы. Для этого и нужны такие чемпионаты", - добавил Марухба.

© Фото : Лаша Марухба
Детский хореографический ансамбль "Амцабз"

Всего в Кубке Центрального федерального округа приняли участие более 1000 танцоров со всей Москвы. Победители примут участие в Чемпионате России по народным танцам, который состоится в январе и соберет танцоров со всех регионов России. 



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Карликовая многозубка
    Меньше не бывает

    Самое мелкое в мире млекопитающее — карликовую многозубку, ранее не встречавшуюся на юге России, обнаружили в Северной Осетии.

  • Автомобили патрульно-постовой службы в Баку
    Случайная пуля

    В результате конфликта, возникшего между молодыми людьми, в Баку убит известный в округе автохулиган. Но к ссоре погибший отношения не имел.

  • И.о. премьер-министра Никол Пашинян посетил боевую позицию одной из войсковой части (16 ноября 2018). Армения
    Жесткая реакция

    Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян прокомментировал ответ официального Минска на его недавнее заявление.

  • Салют в честь столетия Латвии
    "Это была катастрофа"

    Рижане и гости столицы, оказавшиеся в эпицентре столпотворения во время салюта в честь столетия Латвии, делятся в соцсетях своими впечатлениями.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    "Поехала бы на велосипеде"

    Известный экономист раскритиковал президента Литвы Далю Грибаускайте за то, что она не приехала на празднование столетия независимости Латвии.

  • Снег
    Снежный коллапс

    В социальных сетях появилось видео о сложностях посадки в кишиневский автобус во время снегопада в час пик.

  • Наручники, архивное фото
    По всей строгости

    Гособвинитель попросил суд Таджикистана приговорить к пожизненному заключению главу группировки, напавшей на велотуристов в Дангаре.

  • Спички – не игрушка

    В Ташкенте задержали мужчину, вымогавшего у руководителей одного из предприятий 70 тысяч долларов и 7 тысяч коробков спичек.

  • Руководитель эстонского военно-исторического клуба FrontLine Андрей Лазурин
    Судьба солдата

    Как часто гости из-за границы и из каких государств посещают солдатские захоронения в Эстонии, рассказал глава военно-исторического клуба.

  • Карликовая многозубка
    Меньше не бывает

    Самое мелкое в мире млекопитающее — карликовую многозубку, ранее не встречавшуюся на юге России, обнаружили в Северной Осетии.

  • Автомобили патрульно-постовой службы в Баку
    Случайная пуля

    В результате конфликта, возникшего между молодыми людьми, в Баку убит известный в округе автохулиган. Но к ссоре погибший отношения не имел.

  • И.о. премьер-министра Никол Пашинян посетил боевую позицию одной из войсковой части (16 ноября 2018). Армения
    Жесткая реакция

    Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян прокомментировал ответ официального Минска на его недавнее заявление.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Ледовые страсти на V этапе Гран-при по фигурному катанию
Без "фанеры": "Каданс" в Sputnik "отрепетировал" юбилейный концерт
Где живут самые высокие, низкие, полные и стройные люди
Где живут самые высокие, низкие, полные и стройные люди

Соцсети

Sputnikabkhazia