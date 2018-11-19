Безопасный отдых: какие пробелы есть в абхазском турбизнесе

Второй Туристический форум "VISIT APSNY", в котором принимают участие делегации из регионов России и из Сирийской Арабской Республики, проходит в Сухуме 19 и 20 ноября.

Сария Кварацхелия, Sputnik

На II Туристическом форуме "VISIT APSNY" обсудили проблемы безопасного туризма в Абхазии. Участники обсуждения отметили, что безопасность туриста должна быть главным вопросом для туристического региона.

В Абхазии существует закон обязательного страхования иностранных граждан, прибывающих в Абхазию. Есть и другой приказ Минздрава – иностранные граждане не могут пользоваться бесплатной медуслугой.

Но при приобретении страховки на территории Абхазии лечение бесплатное. Дело в том, что страховые компании платят медучреждениям за оказание помощи иностранным гражданам, которые приходят со страховкой.

Однако в этой сфере есть проблемы. Закон обязательного страхования иностранных граждан на территории Абхазии малоэффективен, потому что туристы попросту о нем не знают и потому страховые компании Абхазии несут убытки.

Выход генеральный директор компании "Гарант страхование" Ахра Кецба видит в заключении договоров с российскими турфирмами о совместной работе по страхованию туристов. Но турфирмы в основном не идут на контракт. Туристы зачастую приобретают страховку в России, которая по факту не действуют в Абхазии.

"Как получается на деле? Турист приобретает страховку в России, он после отдыха в Абхазии возвращается домой, пишет заявление в турфирму и просит возместить ему убытки. Что делает страховая компания? – задается вопросом Ахра Кецба. – Она отказывает, тянет это полгода. А через полгода заплатит ему 20-30 %, а не все 100".

Гендиректор "Гарант страхования" отметил, что абхазские страховые компании готовы к партнерству с российскими туроператорами и готовы с ними делиться прибылью.

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"Не лучше ли информировать туриста, что на территории Абхазии он обязан приобретать страховку, потому что у нас обязательное страхование. Мы же готовы платить комиссионное вознаграждение, мы готовы делиться прибылью. Для нас важно, чтобы российский турист приехал и получил комфортное обслуживание", – объяснил Кецба.

Участник пленарного заседания Сергей Косилов предложил, чтобы туристов об обязательном страховании предупреждали не туроператоры, а пограничники или отели, в которых отдыхающие останавливаются.

Почему туристы не хотят страховаться?

Участники обсуждения отметили, что зачастую туристы не хотят страховаться дважды. Встречаются и те, кто считает это дело бесполезным.

По мнению же абхазских туроператоров, страхование в Абхазии пока не нужно. Это только может отпугнуть туриста.

"Мы должны за туристов бороться. Мы не должны отпугивать людей, повышать цены на те же визы, на те же страховки. Мы знаем, какая категория туристов к нам приезжает. Мы должны бороться за каждого", – высказала свое мнение участница обсуждения.

Но председатель Экспертного сообщества агентства Инновационного развития регионов России Елена Чурина не согласилась с этим мнением. Чурина объяснила, что российские туроператоры все равно взимают плату за страховку у своих клиентов. И когда отдыхающий попадает в медучреждение в Абхазии, ему оказывают помощь, но компенсацию российские страховые компании не платят ни туристу, ни Абхазии.

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"Потому что система Международного страхования не признает Абхазию и считает, что платить некуда, – пояснила Чурина. – А кто страдает? Бюджет же Абхазии, потому что он не наполняется. Если вы оказываете помощь из бюджетных средств, тогда делайте фонд отдельный, и пусть все участники туррынка наполняют этот фонд сами здесь. Страховой бизнес возник не просто так на ровном месте. Мы не хотим отравлять отдых людей различными болезнями. Но это случается".

В конце обсуждения участники пленарного заседания сошлись во мнении, что нужно разработать механизмы, по которым будет работать страховой бизнес Абхазии.