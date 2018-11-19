Сирийский "базар": что привезли в Сухум ремесленники из Дамаска

Ремесленники Сирии впервые посетили Абхазию и представили свою продукцию на II Туристическом форуме "VISIT APSNY". О том, что сирийцы предложили абхазскому потребителю, чем угощали главу государства читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

С любовью из Сирии

Павильон ремесленников из Сирии занял добрую половину выставки турфорума "VISIT APSNY" в Сухуме. Их ароматизированные свечи наполнили весь зал благоуханием, а яркая золотистого цвета домашняя утварь бросалась в глаза издалека.

Одна из посетительниц ярмарки остановилась у шахматной доски ручной работы. Продавцы не владели ни абхазском, ни русским языками и пришлось спешно искать переводчика, который, к счастью, оказался неподалеку. Женщина призналась, что не имеет при себе 400 долларов, но ей очень хотелось бы приобрести шахматы. Попросила отложить, пока съездит домой за деньгами. Мастер Адын Танба Кджи любезно согласился подождать.

© Sputnik / Томас Тхайцук Павильон сирийской продукции на II туристическом форуме "VISIT APSNY"

Ремесленник из Сирии рассказал, что фигуры и подставка в виде сталактитов сделаны из латуни, а сама доска из древесины, произрастающей в Дамаске. На создание такой красоты уходит от десяти до двенадцати дней.

Работы сирийских ремесленников, по словам самого мастера, в Абхазии приняли на "ура". Клиенты нашлись еще накануне, когда павильон только разворачивался.

"Но мы не могли до открытия продавать нашу продукцию и попросили клиентов прийти на следующий день. Большим спросом пользуются изделия из латуни", - рассказал сириец.

© Sputnik / Томас Тхайцук Павильон сирийской продукции на II туристическом форуме "VISIT APSNY"

Дорога, по признанию делегатов из Сирии, выдалась сложной. Адын Танба Кджи признался, что многие уже в сочинском аэропорту задумывались о том, чтобы вернуться обратно, но сумели побороть усталость. В Абхазии их встретили очень тепло.

Участие в выставке не главная их цель, добавил он. Сирийцы планируют со временем открыть в Абхазии торговый дом.

Лавку Адын Танба Кджи не обошел стороной президент Абхазии Рауль Хаджимба, которому от всей "Ассоциации ремесленников Дамаска" подарили символ столицы Сирии – статуэтку стелы с площади Марджи.

© Фото : Дмитрий Басария На II Туристическом форуме "VISIT APSNY"

Иконы, шкатулки и сладости

Самир Аль Альяна из Сирии «помешан» на морских ракушках. Практически все его работы отделаны этим материалом и одна из его таких шкатулок пополнила коллекцию подарков главы государства. Секреты этого ремесла в семье Альяна передавались из поколения в поколение и делать такие работы начинал его дед.

"На создание такой шкатулки из грецкого ореха и ракушек уходит примерно 20 дней. Из всех работ, что я привез самая трудоемкая - это зеркало стоимостью 200 долларов. Она тоже отделана ракушками", - поделился ремесленник.

© Sputnik / Томас Тхайцук Павильон сирийской продукции на II туристическом форуме "VISIT APSNY"

Альян создает и православные иконы. Одна из них, с изображением Девы Марии, отделана серебром, а ее рама из верблюжьей кости.

Грецкий орех высоко ценится в Сирии и связано это с тем, что изделия из этого дерева долговечны. В музеях Дамаска хранятся работы, которые датируются началом нашей эры и даже древнее.

Гурманам тоже было где разгуляться. Судя по тому, что лежало на прилавках с сирийскими угощениями, там очень любят орехи. На первый взгляд, не меньше двух десятков разновидностей этого плода производители сельскохозяйственной продукции привезли в Абхазию. Продавцы перед покупкой давал всем посетителям продегустировать продукцию.

© Sputnik / Томас Тхайцук Павильон сирийской продукции на II туристическом форуме "VISIT APSNY"

"Это самый дорогой и вкусный орех. Попробуйте", - сказал продавец и протянул пару хорошо прожаренных орешков, которые мне показались слегка переселенными, но вкусными. Коробочку точно таких угощений подарили президенту Абхазии.

Особым спросом среди абхазских покупателей пользовались оливковое масло, овощные консервы и виноградный джем, сказал продавец. На выставке также были представлены сирийский текстиль и национальные музыкальные инструменты.