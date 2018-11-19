Вызов о ДТП поступил на пульт спасателей в 20:46 в понедельник 19 ноября.

СУХУМ, 19 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Иномарка опрокинулась в реку с Красного моста в Сухуме, рассказал корреспонденту Sputnik замминистра МЧС Абхазии Сатбей Гиндия в понедельник 19 ноября.

"Наша бригада первой выехала на происшествие. Вызов поступил на "01" в 20:46. Водителя вытащили из воды. Он жив, но был в шоковом состоянии. Отправили в больницу. Марку машины пока не определили, она в воде",- сказал Гиндия и добавил, что причины происшествия пока не установлены.

© Фото : МЧС Абхазии ДПС на Красном мосту

В приемном отделении Республиканской больницы проинформировали, что жизни доставленного после ДТП водителя иномарки ничего не угрожает. Ему оказана необходимая медицинская помощь.