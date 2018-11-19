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ДПС на Красном мосту

Иномарка опрокинулась в реку с Красного моста в Сухуме

© Фото : МЧС Абхазии
В Абхазии
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Вызов о ДТП поступил на пульт спасателей в 20:46 в понедельник 19 ноября.

СУХУМ, 19 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Иномарка опрокинулась в реку с Красного моста в Сухуме, рассказал корреспонденту Sputnik замминистра МЧС Абхазии Сатбей Гиндия в понедельник 19 ноября. 

"Наша бригада первой выехала на происшествие. Вызов поступил на "01" в 20:46. Водителя вытащили из воды. Он жив, но был в шоковом состоянии. Отправили в больницу. Марку машины пока не определили, она в воде",- сказал Гиндия и добавил, что причины происшествия пока не установлены. 

ДПС на Красном мосту
© Фото : МЧС Абхазии
ДПС на Красном мосту

В приемном отделении Республиканской больницы проинформировали, что жизни доставленного после ДТП водителя иномарки ничего не угрожает. Ему оказана необходимая медицинская помощь. 



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