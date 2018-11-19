Стали известны подробности автоаварии на Красном мосту в Сухуме

Автомобиль опрокинулся в реку с Красного моста в Сухуме примерно в 20:40 в понедельник 19 ноября.

СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Водитель автомобиля Walkswagen Jetta был в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением, проинформировали в пресс-службе МВД Абхазии.

По предварительным данным, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выезжая с улицы Махаджиров на площадь 9 мая, при повороте направо водитель не справился с рулевым управлением, пробил ограждение моста, и автомобиль опрокинулся в реку, рассказали в пресс-службе МВД Абхазии.

© Фото : МЧС Абхазии ДПТ на Красном мосту в Сухуме

Вызов о происшествий в МЧС Абхазии поступил примерно в 20:46. Спасатели выехали на место, извлекли пострадавшего из воды и доставили его в Республиканскую больницу.

© Фото : МЧС Абхазии ДПТ на Красном мосту в Сухуме

В приемной ЦРБ сообщили, что жизни водителя иномарки ничего не угрожает и ему оказана медицинская помощь.