Абхазавтодор взыщет ущерб с виновника ДТП за сбитые ограждения Красного моста

Водитель автомобиля Volkswagen Jetta пробил ограждения Красного моста и упал в реку в понедельник 19 ноября.

СУХУМ, 22 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Госкомпания "Абхазавтодор" потребует компенсацию за восстановление сломанных ограждений на Красном мосту у виновника аварии, сообщил Sputnik директор компании Борис Ачба.

"Это национальное богатство, ему нанесен ущерб, и платить должен тот, кто нанес его. В случае необходимости мы можем обратиться и в суд", - добавил директор.

По словам Ачба, Красный мост уже был ранее поврежден по вине автомобилистов. В 2018 году вследствие ДТП пострадала бетонная часть конструкции.

"В данном случае сложность заключается в том, что само ограждение сделано из чугуна. В Абхазии его нет, нам придется доставать его за пределами страны. Нам необходимо сделать это в кратчайшие сроки, поэтому мы ждем, пока кто-то из родственников виновного выйдет с нами на связь. Но сумму ущерба мы еще не установили", - объяснил представитель Абхазавтодор.

© Фото : МЧС Абхазии Стали известны подробности автоаварии на Красном мосту в Сухуме

Юрист Инна Кварчия отметила, что возмещение ущерба за порчу Красного моста может установить только суд.

"Если человек будет признан судом виновным в ДТП, то на него возложат возмещение ущерба. Сумма также определяется и устанавливается судом после специальной экспертизы", - добавила Кварчия.

Автомобиль Volkswagen Jetta опрокинулся в реку с Красного моста в понедельник 19 ноября. По информации пресс-службы МВД Абхазии, водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения и не справился с рулевым управлением. В приемной ЦРБ сообщили, что водитель находится в стабильном состоянии.

По сообщению пресс-службы МВД, по факту нарушения дорожных правил в отношении водителя автомобиля Volkswagen Jetta ведется расследование. Ремонтно-восстановительными работами на Красном мосту займется государственная компания "Абхазавтодор".