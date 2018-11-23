Подопечная фонда "Ашана" Тамара Тарба навсегда попрощалась со сколиозом

Сбор средств на лечение подопечной фонда "Ашана" Тамары Тарба был открыт в сентябре и завершен в течение трех недель.

СУХУМ, 23 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Подопечная фонда "Ашана" Тамара Тарба была успешно прооперирована в НИИ травматологии и ортопедии Новосибирска в понедельник 19 ноября, сообщила Sputnik директор фонда Мактина Джинджолия.

Операция была проведена по исправлению правостороннего кифосколиоза IV степени, который стал развиваться у девочки после травмы, полученной в трехлетнем возрасте. По словам директора "Ашана" операция длилась семь часов.

"Девочке были установлены металлические конструкции, которые будут расти вместе с ней в течение всей жизни, фиксировать позвоночник и препятствовать его искривлению. Однако, как сказали врачи, возможно, что для полного восстановления девочке понадобится еще одна операция", - объяснила Джинджолия.

После операции Тамара была переведена в палату. На данный момент она чувствует себя хорошо и выполняет все наставления врачей, отметила директор фонда.

"Как рассказала мама Тамары, девочка совсем не капризничает и стойко переносит все испытания. В Новосибирске девочка будет находиться еще три недели для реабилитации, а после, надеемся, что вернется в Абхазию довольной и с прямой спиной", - добавила Джинджолия.

Для лечения Тамары Тарба фонд "Ашана" собрал более одного миллиона рублей. 70% от суммы было оплачено "Русфондом", оставшиеся почти 340 тысяч рублей были собраны меценатами фонда. Всего в акции приняли участие более тысячи людей.