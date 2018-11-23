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Шахматы

Шах и мат: Константин Тужба выиграл турнир по шахматам в России

CC0
В Абхазии
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Ежегодный турнир по шахматам Российской Академии народного хозяйства и Государственной службы при президенте РФ, в котором приняли участие более 50 спортсменов, прошел 22 ноября.

СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Константин Тужба стал победителем турнира по шахматам Российской Академии народного хозяйства и Государственной службы при президенте России, рассказал на радио Sputnik сам Константин Тужба.

По словам Константина Тужба, борьба шла острая и интересная.

"И мне удалось занять первое место. Я готовился в этом году к чемпионату России среди ветеранов, но не смог принять участие, поэтому была подготовка, были наработанные идеи. Каждый день занимаюсь, три-четыре часа в день надо готовиться. Дополнительно изучаю теорию, обращаюсь к интернету, чтобы совершенствовать свое мастерство. Я вообще не думал о победе, я привык к тому, что во всех турнирах занимаю средние места. На большее обычно я не претендую. Но вчера получилось больше, чем обычно. Для меня самого это было неожиданностью. Есть желание и дальше работать", – признался он.

Турнир проходит ежегодно. Президент Федерации шахмат Абхазии в этом году получил приглашение. В этом году было всего 50 участников, в основном были студенты и преподаватели Академии.



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