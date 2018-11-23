Достичь цели за три недели: "Школа молодого лидера" подвела итоги

Заключительный день образовательной программы Южного Федерального Университета в Школе молодого лидера в Абхазии прошел 23 ноября. О том, как абхазскую молодежь учили добиваться своих целей и устанавливать межкультурные связи, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Как стать лидером

Последний день Дополнительной образовательной программы от Южного федерального университета в рамках Школы молодого лидера при Россотрудничестве в Абхазии прошел 23 ноября и завершился третьим философско-политическим модулем.

Лекции для 30 участников от 14 лет до 35 лет проводили профессору ЮФУ по психологии, межкультурной коммуникации, политологии, социологии и философии.

"Приглашенные лекторы объясняют участникам, кто такой лидер, как им быть, как выстроить публичное выступление и как себя вести. Кроме того участников обучают тому, как создать проекты и далее реализовывать их, как выявить проблемные места в обществе и повлиять на решение социальных проблем", -объяснил консультант представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Кононов

В рамках Коммуникативного модуля молодых лидеров обучали тонкостям межкультурной коммуникации. Главная тема – значение диалога культур в современном мире.

"Во время этой лекции я узнала очень много интересных фактов, о которых не задумывалась раньше. О том, что у каждой культуры разное восприятие мира и разный подход к восприятию информации. Соответственно, каждый реагирует на информацию по-разному и не нужно этому удивляться, а нужно уметь подать информацию правильно", - рассказала участница программы Диана Симакова.

По словам участницы, образовательная программа позволяет получить знания не только в рамках аудитории, но и за ее пределами.

"Мы до сих пор продолжаем общение со многими лекторами. Обмениваемся различной информацией в социальных сетях, делимся новыми идеями и интересными проектами и впечатлениями", - добавила она.

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Но лекцией формат занятий назвать нельзя. Профессора пытались вовлечь в дискуссию и самих участников, для этого организовывались семинары, брейнсторминги и различные презентации проектов.

"У нас было много практических заданий. К примеру, на одном из последних занятий мы должны были за минуту представить себя и рассказать о себе как можно больше, но в то же время на доступном и понятном языке, чтобы жестикуляция и темп речи совпадал", - рассказала участница лекций Жанна Айба.

По словам Кононова, главная цель Школы молодого лидера – раскрыть в молодых людях потенциал и научить их стать активными членами общества, которые смогут реализовывать новые идеи и "зажигать" других людей.

По словам участников, курсы действительно помогли найти в себе новые таланты, избавиться от комплексов и стать более уверенными.

"На первых лекциях я чувствовал себя немного скованно, но затем, увидел, насколько это интересно и что другие ребята также активно включаются в процесс , обсуждают, участвуют в дискуссиях и также стал участвовать во всем. Думаю, это именно то, чего не хватает многим молодым людям в Абхазии", - отметил участник Ренат Акиртава.

Школа молодого лидера стала полезной и за пределами лекций. За три недели участники успели подружиться и поделиться личным опытом и идеями.

"Эти лекции по-новому раскрыли для меня многих людей. Я и раньше сталкивалась с ними в Абхазии, но они раскрылись для меня по-новому благодаря Школе молодого лидера", - добавила Симакова.

Не на словах, а на практике

По окончанию программы, участники пройдут несколько вебинаров по итогам лекций, а также получат сертификат о прохождении тематических курсов. По словам Кононова, этот опыт может стать хорошим дополнением к будущему резюме юных лидеров.

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Однако программой Южного федерального университета Школа молодого лидера не заканчивается. Впереди новые задачи и новые проекты.

"Мы планируем организовать бесплатные образовательные поездки в регионы России. У нас есть программы, рассчитанные для молодежи до 35 лет. Мы стараемся выбирать участников этой программы из числа тех, кто прошел курсы в Школе молодого лидера, так как мы знаем, кто в чем силен", - объяснил консультант Россотрудничества.

Школа молодого лидера дает не только теоретические знания. Для студентки АГУ Дианы Цулая она стала платформой для реализации давно задуманной идеи. В команде из пяти человек студенты в скором будущем собираются запустить проект "Друзья улиц".

"Он заключается в гуманном сокращении численности домашних животных, то есть стерилизация бездомных собак в Абхазии. Эта идея очень актуальна для нашей страны, и она давно у меня была, но не было платформы для ее реализации", - объяснила девушка.

После прохождения тематических курсов, студентка выиграла грант на 20 тысяч рублей. Уже совсем скоро вместе с группой инициативной молодежи Диана сможет реализовать проект и провести акцию по стерилизации собак в Сухуме.