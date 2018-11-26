Народная дипломатия и роль СМИ: "Лига друзей Абхазии" обсудила насущные проблемы

Комитет Парламента Абхазии по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками и Комитет Госдумы Федерального Собрания России по делам Содружества независимых государств поддержали учреждение Международного парламентского движения "Лига друзей Абхазии" 1 октября 2018 года.

СУХУМ, 26 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Первое заседание Межпарламентского движения "Лига друзей Абхазии" прошло в Сухуме 26 ноября.

Темой первой встречи стал вопрос роли народной дипломатии на службе государственного суверенитета Абхазии. В дискуссии приняли участие представители Сирии, Белоруссии, Болгарии и регионов России. Открывая заседание, депутат Парламента Астамур Логуа поздравил народ Абхазии с Днем Конституции, а также отметил важность роли народной дипломатии во внешней политике Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Президент внес на ратификацию в Парламент Договор о дружбе с Сирией

"Народная дипломатия представляет собой комплексное и многогранное явление современных международных отношений и включает многие аспекты, в том числе и культуру. В современном мире она способствует ненасильственному урегулированию конфликтов среди государств. Народная дипломатия говорит без всяких преград, искренне, именно это больше всего скрепляет народы. Сегодня Абхазии необходима комплексная программа по продвижению имиджа. Считаю правильным использовать ресурсы народной дипломатии также при сотрудничестве со странами СНГ. Кроме того, важно выстраивать конструктивный диалог с согражданами, проживающими за рубежом и вовлекать их в продвижение привлекательного образа современной Абхазии", - сказал депутат.

Открывая заседание, научный сотрудник Института востоковедения РАН Фасих Бадерхан поздравил народ Абхазии с Днем Конституции и подчеркнул важность международного сотрудничества государств в современном геополитическом пространстве. Гарантом стабильности в Абхазии и странах Кавказа, а также Ближнего Востока может выступить Россия, подчеркнул ученый.

"Однако в будущем Абхазия может найти и огромное количество друзей в странах Ближнего Востока, включая Сирию, которые разделяют стремления Абхазии в различных сферах, а также поддерживают ценности. В этом плане "Лига друзей Абхазии" будет искать союзников не только в уже перечисленных направлениях, но и на Западе, потому что и там есть много людей, которые разделяют нашу позицию", - добавил он.

По словам Фасиха, главным рычагом в действиях Лиги должно стать информационное обеспечение всех действий организации.

"Если мы не будем пользоваться достижениями технической революции, то не сможем многого добиться. Я надеюсь, в Абхазии будет образована группа, которая сможет работать с другими информационными ресурсами мирового масштаба. А мы сможем помогать в работе с дипломатическим корпусом", - отметил ученый.

© Sputnik / Встреча "Лиги друзей Абхазии"

Руководитель "Болгарского военного союза" Малуш Милушев согласился с сирийским коллегой и подчеркнул необходимость информационного освещения и распространения достоверной информации об Абхазии за рубежом.

"В масс-медиа молчат не только об Абхазии. Надо серьезно работать над этой проблемой и я, насколько это в моих силах, попытаюсь распространить информацию в СМИ о том, где я был, что увидел, что почувствовал и что надо делать, чтобы не позволить нашим общим врагам продолжить выгодную для них политику", - сказал Милушев.

В ходе первого заседания "Лиги друзей Абхазии" был также затронут вопрос о роли малых государств на международной арене. С докладом по этой теме выступил политический аналитик из Белоруссии Михаил Малаш.

"Малое суверенное государство ценно тем, что в нем общество имеет возможность влиять на власть на уровне даже небольшой группы инициативных людей. В больших государствах это невозможно. Таким образом, малые государства для постсоветского пространства являются своеобразной испытательной площадкой для новых форм организации законов и человеческого бытия. Чем государство меньше, тем роль народа в нем больше. Именно поэтому малые государства особо ценны в современном мире", - отметил он.

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия Сирийский Парламент ратифицировал Договор о сотрудничестве с Абхазией

Комментируя высказывания коллег, политолог Владимир Новиков подчеркнул, что подобные дискуссии между представителями стран должны проходить не только на официальном уровне, но и среди представителей общества.

"Таким образом, мы сможем понять какие-то определенные константы и преодолеть предубеждения, которые существуют у представителей других национальностей по отношению к Абхазии и наоборот", - добавил политолог.

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове поблагодарил собравшихся за интерес, проявленный к республике и за личный визит. По его словам, "Лига друзей Абхазии" помогает государствам поддерживать и развивать уже налаженные связи на более продуктивном уровне.

"Представители Абхазии и раньше поддерживали контакты со странами – участниками "Лиги друзей Абхазии". В разное время мы работали в Сирии, в период, когда страна находилась в тяжелой ситуации, Абхазия выступила с инициативой, благодаря которой сегодня здесь проживают порядка 500 человек, которые были вынуждены уехать из Сирии. В Болгарии у нас также есть представители, которые работают как с государственными органами, так и с общественными организациями. В 2010 году мы встречались с вице-премьером Белоруссии и проговаривали возможности двустороннего сотрудничества. На сегодняшний день сам факт вашего присутствия здесь уже много значит и нам нужно наращивать это общение по разным сферам, но локомотивом всего должна стать экономика", - отметил Кове.

"Лига друзей Абхазии" – неформальное объединение иностранных государств, основной целью которого выступает формирование позитивного имиджа Абхазии в глазах мирового сообщества. В состав организации могут войти общественно-политические деятели Армении, Сирии, Иордании, Турции, России, Приднестровья, Южной Осетии и других стран, которые признали или рассматривают возможность признания Абхазии в качестве суверенного государства.