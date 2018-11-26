У нас иммунитет: глава МИД Абхазии отреагировал на слова вице-спикера парламента Грузии

Ранее вице-спикер парламента Грузии Ирма Инашвили подтвердила готовность вести переговоры не только в Москве, но и в Брюсселе, Страсбурге, в самом Сухуме.

СУХУМ, 26 ноя — Sputnik. Глава МИД Абхазии Даур Кове на своей странице в Facebook отреагировал на заявление вице-спикера парламента Грузии Ирмы Инашвили, которая заявила о своей готовности направиться в Абхазию для налаживания прямого диалога с абхазами, без которого, по её мнению, страну не объединить.

"В абхазском обществе уже давно выработался иммунитет к подобного рода популистским заявлениям со стороны высокопоставленных грузинских политиков, начинающих испытывать романтические чувства к абхазскому народу, особенно в преддверии выборов", - написал Кове.

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Кове с сожалением констатирует, что "за прошедшие годы в Грузии не сформировалось ни одной серьезной политической силы, способной адекватно оценивать сложившиеся в нашем регионе реалии".

"В этой связи хотелось бы посоветовать грузинским коллегам наконец-то проявить политическую зрелость и принять единственно верное решение - признав независимость и суверенитет Республики Абхазия", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Ранее в грузинской оппозиционной партии "Альянс патриотов" высказались за прямой диалог с Сухумом.