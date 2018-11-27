МИД Абхазии: осуждаем агрессивные действия США и их союзников в Сирии

Ранее государственное телевидение Сирийской Арабской Республики сообщило, что международная коалиция во главе с США нанесла авиаудары по провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, в результате которых погибли мирные жители, в том числе женщины и дети.

СУХУМ, 26 ноя — Sputnik. Абхазия решительно осуждает агрессивные действия США и их союзников в Сирии, влекущие за собой многочисленные жертвы среди мирного населения, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Абхазии, опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел Республики Абхазия.

В МИД отметили, что уже давно самой узнаваемой чертой политики США остается "откровенное пренебрежение суверенитетом "неугодных" государств и судьбами проживающих там людей".

"Обращаем внимание на то, что западная коалиция осуществляет свои военные акции на территории Сирии вопреки воле ее правительства и без санкции Совета Безопасности ООН. Не имея каких-либо законных оснований для проведения военных операций, ведомая США коалиция грубо нарушает суверенитет и территориальную неприкосновенность Сирийской Арабской Республики, бесцеремонно попирает основополагающие нормы международного права. Действия международной коалиции по существу никак не способствуют реальной борьбе с терроризмом, но лишь обостряют и без того непростую обстановку в Сирии", - подчеркнуто в заявлении.

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В МИД обратили внимание на то, что, официально заявляя о борьбе с ИГИЛ в Сирии, США фактически поддерживают действующие там вооруженные террористические группировки, подрывая усилия легитимного правительства в Дамаске по борьбе с терроризмом и способствуя дальнейшей дестабилизации ситуации в Сирии.

Республика Абхазия выражает поддержку легитимному руководству Сирии в проводимой им при поддержке России борьбе с международной террористической угрозой. В ведомстве убеждены, что предпринимаемые официальным Дамаском усилия положат конец разгулу терроризма в Сирии и принесут долгожданный мир на сирийскую землю.