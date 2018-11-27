НИИЭПиТ впервые упомянули в "Международной энциклопедии приматов"

"Международная энциклопедия приматов" - это рецензированное научное издание, которое публикует оригинальные исследовательские работы по приматологии и выпускается в США.

СУХУМ, 27 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии был впервые упомянут в "Международной энциклопедии приматов", сообщила Sputnik заведующая лабораторией биохимических исследований НИИЭПиТ АНА Лариса Ахуба.

По словам специалиста, ранее НИИЭПиТ не указывался в международных научных изданиях или упоминался как разрушенный.

"На самом деле, наш приматологический центр - это первый центр в мире, который смог полноценно функционировать как научно-исследовательское учреждение. Западные последователи всегда обращались к опыту этого института. Больно говорить о том, что после 1992 -1993 годов институт значился как несуществующий, указывалось, что колония обезьян уничтожена и научной базы нет. Но это неправда, ведь даже во время военных действий институт продолжал функционировать", - рассказала Ахуба.

В новой редакции Международной энциклопедии, публикующейся в США, НИИЭПиТ указан как отдельная научно-исследовательская структура, с богатой историей исследований и достижений.

"В исторической части, с которой начинается энциклопедия, статья про институт публикуется первой. Также в ней указаны основные направления послевоенной деятельности НИИЭПиТ, акцент сделан на то, что есть научная и учебная база института, дан подробный список публикаций сотрудников, и место расположения указано точно – Абхазия, Сухум", - отметила заведующая лабораторией.

Ахуба также подчеркнула, что место расположения института указано без ошибок – Абхазия, город Сухум.

"Это также очень важно, потому что зачастую наш институт указывают как российское или грузинское учреждение. Это еще раз доказывает то, что наука и культура – это дополнительные орудия гражданской дипломатии, которые позволяют нам заявлять о себе как о самостоятельном государстве", - добавила сотрудник НИИЭПиТ.

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"Международная энциклопедия приматов" - это рецензированное научное издание, которое публикует оригинальные исследовательские работы по приматологии. Впервые энциклопедия была выпущена в 1980 году как официальное издание Международного приматологического сообщества.