Личный и командный зачет: абхазские каратисты привезли медали из Москвы

Открытый чемпионат и первенство Российской Федерации по контактному каратэ, в котором участвовали девять спортсменов из Абхазии, прошел в Москве с 24 по 25 ноября.

СУХУМ, 27 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Пять золотых и три серебряные медали завоевали в различных возрастных категориях каратисты из Абхазии на чемпионате в Москве, рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации по косики каратэ Абхазии Демис Адлейба.

"Соревнования проводились по личному и командному зачету. В личном - первые места заняли София Авидзба, Самир Хварцкия, Эрик Ходжоян, Артур Ходжоян и Тимур Бутба. Вторые – Дмитрий Адлейба и Мария Хупория. В командном первенстве второе место взяли Самир Хварцкия, Эрик Ходжоян, Тимур Бутба. Среди девочек в возрасте 8-11 лет первое место заняли София Авидзба и Мария Хупория", - рассказал Адлейба и добавил, что самому младшему спортсмену из Абхазии было девять лет, старшему – четырнадцать.

Молодые каратисты из Абхазии участвовали в этом чемпионате пятый раз подряд. По словам Адлейба, первые два года были самыми сложными, так как на тот момент не хватало опыта участия в международных соревнованиях. Первое золото в копилке спортсменов появилось лишь с третьей попытки.

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"Первые два года не получалось брать золото. Были серебро и бронза. Это связано с тем, что этот вид спорта в Абхазии очень молодой, но уже с третьей поездки мы начали завоевывать и золото тоже. Опыт наших спортсменов, да и самих тренеров, с каждым разом повышается", - подчеркнул Адлейба.

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Все финансовые расходы на поездку и пребывание в Москве взяли на себя родители спортсменов, участвовавших в чемпионате, добавил президент Федерации по косики каратэ Абхазии Демис Адлейба.