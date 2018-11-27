Пилия об отмене решения Горсбрания Сухума президентом: возможно, пойдем в суд

СУХУМ, 27 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Председатель Сухумского Горсобрания Константин Пилия не исключает возможности того, что депутаты столицы опротестуют в суде указ президента Абхазии об отмене их решения о выборе главы столицы республики путем прямого голосования избирателей, рассказал Пилия во вторник 27 ноября.

"Президент отменил решение, которое еще не было опубликовано. Только после официальной публикации оно становится документом. Мы собирались это сделать после того, как все субъекты законодательной инициативы дадут нам норму закона о том, как проводить референдум. Они не дали нам эту норму. Может быть, мы пойдем в суд. Пока точно не знаю", - отметил Пилия.

Сухумские депутаты проголосовали за проведение референдума о прямых выборах главы администрации столицы 25 октября 2018 года.

С такой инициативой выступил депутат Дмитрий Маршания, который отметил, что около полутора лет назад были направлены письма в Администрацию президента и Парламент с просьбой рассмотреть законопроект о местном самоуправлении, предусматривающий прямые выборы главы Сухума и расширение полномочий депутатов.

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9 ноября 2018 года исполняющий обязанности прокурора Сухума Алхас Агумава направил протест в Сухумское городское Собрание, в котором говорилось, что принятое депутатами столицы решение о проведении до 10 марта 2019 года референдума об избрании кандидата на должность главы администрации Сухума прямым голосованием граждан, постоянно проживающих в столице, незаконно.

Прокуратура аргументировала свою точку зрения тем, что согласно Конституции Абхазии назначать и освобождать глав исполнительной власти в городах и районах страны может только глава государства по согласованию с Собранием того или иного района республики. Утвержденный мэр подотчетен только президенту и Кабинету Министров.

"Так как на сегодняшний день система назначения глав городов и районов централизованная и едина по всей республике, считает прокуратура, депутатское решение выходит за рамки вопроса местного значения. Более того, надзорная инстанция не видит возможности в проведении референдума местного значения, так как порядок его организации не урегулирован действующим законодательством Абхазии", - заявил Агумава.

Еще одним поводом для несогласия с депутатами столицы стало то, что они возложили на Сухумский избирком обязанность внести в расходную часть городского бюджета затраты на проведение референдума. Такая деятельность, по мнению прокуратуры, не входит в компетенцию этой избирательной комиссии.

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С решением депутатов Сухумского городского Собрания не согласился и глава столицы Абхазии Адгур Харазия, который написал депутатам официальное письмо. В нем, в частности, говорилось, что в связи с отсутствием закона о местном референдуме исполнить решение Сухумского Горсобрания невозможно, и тоже предложил депутатам пересмотреть решение.