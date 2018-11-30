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Кабмин утвердил создание совместного комитета с правительством Сирии

© Sputnik /
В Абхазии
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Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений 29 мая 2018 года.

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Постановление о создании совместного комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству с Сирийской Республикой утверждено Кабинетом министров Абхазии в пятницу 30 ноября.

"Уважаемые коллеги, вы знаете, что в рамках визита президента Абхазии в Сирию, были подписаны ряд соглашений, в том числе, о котором сейчас идет речь. Это соглашение предусматривает создание рабочих групп, как в Абхазии, так и в Сирии, которые будут работать по выше обозначенным направлениям", - сказал Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове, представляя постановление.

© Foto/ rawpixel
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Он подчеркнул, что после утверждения этого постановления, Кабмину будет представлен состав рабочей группы и человек, который ее возглавит.

Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами 29 мая.

Парламент Сирийской Арабской Республики ратифицировал Договор о сотрудничестве и дружбе с Абхазией 11 октября 2018 года.

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