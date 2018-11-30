Сад вместо чая: Кабмин Абхазии списал чайные насаждения в Гулрыпше

Специалисты Минсельхоза сделали заключение о том, что чайные насаждения в селе Цкыбын Гулрыпшского района не подлежат восстановлению.

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Кабинет Министров Абхазии принял постановление о списании чайных насаждений площадью 1,5 гектара в селе Цкыбын Гулрыпшского района в пятницу 30 ноября.

Проект этого постановления представил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Абхазии Владимир Дауров. Он отметил, что в село Цкыбын приезжали специалисты Минсельхоза и агрономы, которые обследовали плантацию и пришли к выводу, что насаждения не подлежат восстановлению.

Начальник агроотдела Минсельхоза Абхазии Дмитрий Хагуш проинформировал корреспондента Sputnik о том, что многие чайные насаждения страны не обрабатываются со дня начала Отечественной войны народа Абхазии.

"За эти годы плантация в селе Цкыбын не то что заросла деревьями, превратилась в непроходимые джунгли. Она не подлежит восстановлению. Прежде чем списать насаждения, их оценивают три комиссии – районная, которая прислала заключение в Минсельхоз, и мы уже совместно с землеустроителями, представителями Кабмина выезжаем на место и осматриваем его. К этой процедуре прилагается фотоотчет в качестве доказательства итогового решения комиссий", - рассказал Хагуш.

На списанных полутора гектарах насаждений в селе Цкыбын, по информации от Хагуш, будут возделываться многолетние культуры. При этом он подчеркнул, что категория этих земель не будет изменена, и о каком-либо строительстве там, речь не идет.

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Каждый, кто готов начать работать на этой земле и платить за нее налоги, может обратиться с заявлением в администрацию Гулрыпшского района, сказал в беседе с корреспондентом Sputnik глава этого района Аслан Барателия и добавил, что желающие уже есть.

"Насколько я знаю, кто-то уже изъявил желание о том, чтобы посадить там многолетние культуры, кажется, мандарины. Просит около 0,5 гектара. Вообще, можно было списать все насаждения в этом селе, если люди хотят работать на этих землях. Так было бы целесообразнее. Я уже 25 лет смотрю на все это, и ничего не меняется. Только зарастает и в этих зарослях ходят волки, ползают змеи", - поделился своим видением дела Барателия.

Земля в этих местах плодородная и там можно разбить неплохие сады, добавил он.