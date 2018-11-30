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Украшение главной елки страны

В том же месте, в новой "одежке": какой будет главная елка Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Украшение улиц Сухума к Новому году будет завершено к 15 декабря.

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Главная новогодняя елка страны будет украшена преимущественно красными шарами и игрушками, рассказал корреспонденту Sputnik главный художник Сухума Руслан Габлия.

По словам художника, главная елка Абхазии в 2019 году будет расположена  на площади Свободы.

"Елка будет поставлена та же, что и в прошлом году. Декорации тоже несильно изменятся, но мы добавим новые игрушки и цветовую гамму", - отметил Габлия.

Вокруг елки, как и в прошлом году, будут расположены маленькие светящиеся искусственные ели, большие светящиеся цифры 2019 и инсталляция из бегущих оленей. Похожая конструкция с Дедом Морозом и его санями будет также установлена на Набережной Махаджиров.

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По словам Габлия, праздничными гирляндами будут также украшены проспект Леона, проспект Аиааира и набережная Махаджиров. В Новом районе и Старом поселке будут установлены световые конструкции с поздравлениями, а также новогодние елки.

"Кроме того, будет украшена дорога к площади Свободы, от улицы Ардзинба и выше. Будут установлены светящиеся Дед Мороз и олени, деревья будут украшены яркими гирляндами", - рассказал художник.

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Работа по украшению  столицы к Новому году будет завершена к 15 декабря.

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