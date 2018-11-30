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Амиран Какалия

Амиран Какалия назначен министром сельского хозяйства Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба 30 ноября подписал указ о министре сельского хозяйства Республики Абхазия.

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба 30 ноября подписал указ о назначении Амирана Какалия новым министром сельского хозяйства Абхазии. Об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии.

"Назначить министром сельского хозяйства Республики Абхазия Какалия Амирана Георгиевича", - говорится в тексте указа.

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Амиран Какалия сменил на этом посту Даура Тарба, который руководил ведомством с августа 2016 года. Информация о том, что министр сельского хозяйства Даур Тарба принял решение уйти в отставку, появилась в СМИ 21 сентября 2018 года. В Министерстве сельского хозяйства подтвердили информацию о том, что Тарба написал заявление о сложении полномочий министра, но не уточнили удовлетворена ли просьба об отставке высшим руководством страны.

Ранее Амиран Какалия возглавлял Фонд соцстрахования Абхазии с ноября 2015 года.

Амиран Какалия родился в 1971 году в селе Моква Очамчырского района, там же в 1988 году окончил среднюю школу. В 1992 году  поступил в Абхазский государственный университет на юридический факультет. Какалия был участником Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, награжден медалью "За отвагу". В разные годы Амиран Какалия занимал различные руководящие должности в органах местного самоуправления.



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