Амиран Какалия назначен министром сельского хозяйства Абхазии

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба 30 ноября подписал указ о назначении Амирана Какалия новым министром сельского хозяйства Абхазии. Об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии.
"Назначить министром сельского хозяйства Республики Абхазия Какалия Амирана Георгиевича", - говорится в тексте указа.
Ранее Амиран Какалия возглавлял Фонд соцстрахования Абхазии с ноября 2015 года.
Амиран Какалия родился в 1971 году в селе Моква Очамчырского района, там же в 1988 году окончил среднюю школу. В 1992 году поступил в Абхазский государственный университет на юридический факультет. Какалия был участником Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, награжден медалью "За отвагу". В разные годы Амиран Какалия занимал различные руководящие должности в органах местного самоуправления.