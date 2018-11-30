"Горячая" десятка: Минздрав представил целевые программы в Кабмине Абхазии

На заседании Кабмина Абхазии, которое состоялось в пятницу 30 ноября, заместитель министра здравоохранения Алиса Ардзинба представила десять целевых программ этого ведомства на 2019 год, но не все они были утверждены правительством.

О том, какие программы вызвали горячую дискуссию и по какой причине, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Исключения и новшества

На целевую программу "Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью" Минздравом было заявлено 60 миллионов рублей. Годом ранее эта сумма была на три миллиона меньше, сказала замминистра здравоохранения Алиса Ардзинба.

Цель этой программы заключается в повышении продолжительности и качества жизни больных с хронической почечной недостаточностью. В тексте программы также говорится, что количество больных с хронической почечной недостаточностью, находящихся на заместительной почечной терапии, в Абхазии возросло с 23 человек в 2012 году до 53 человек в 2018 году. За шесть лет число больных, нуждающихся в гемодиализе, увеличилось практически вдвое, не считая умерших 35 человек.

Если первая из представленных программ у министров вопросов не вызвала, и ее приняли единогласно, то целевая программа "Медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии", на реализацию которой предусмотрена сумма в три с половиной миллиона рублей из средств республиканского бюджета, вызвала дискуссию.

Дело в том, что она подразумевает оказание бесплатных услуг по протезированию инвалидам войны, а согласно закону "О мерах по социальной защите инвалидов Отечественной войны Абхазии и семей погибших", членам их семей и членам семей погибших. Но, как выяснилось, помощь оказывают не только этим категориям. Ардзинба объяснила, что есть потребность оказания помощи и лицам, не попадающим под действие закона "О мерах по социальной защите инвалидов Отечественной войны Абхазии и семей погибших".

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"Есть исключительные случаи – это люди, которые крайне нуждаются в протезах, под эту категорию они не подпадают, но, к сожалению, возможности оплачивать протезирование у них нет, и приходится оказывать помощь гражданам", - объяснила Ардзинба.

Бганба выразил непонимание такой практики, так как в Абхазии существуют профильные фонды, которые должны заниматься этой работой. Некоторые министры усмотрели в этом признаки нецелевого использования средств по этой программе. Ардзинба заверила, что это не так и выразила готовность представить отчеты по расходованию средств за 2018 год. Министры утвердили целевую программу "Медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии" с оговоркой о том, что у них будет возможность контролировать ее реализацию.

Новая программа "Проведение внешнего контроля качества лабораторных исследований системой межлабораторных сличительных испытаний" предусматривает отправку всех результатов, проводимых в Абхазии анализов, в российские лаборатории, где должны определить, насколько правильно они сделаны, насколько достоверны результаты и выбранная методика дальнейшего лечения пациента. Обойдется это республиканскому бюджету в полтора миллиона рублей ежегодно.

По мнению Алисы Ардзинба, это важная и полезная для страны программа, которую необходимо принять, но у правительства была своя точка зрения по этому поводу.

"Это попытка скрыть свои ошибки или что это?" - задался вопросом премьер.

На это замминистра здравоохранения отметила, что программа необходима для выявления ошибок, которые могут быть допущены при проведении анализов.

Министры не приняли четкого решения о дальнейшей судьбе этой программы. Прежде чем принять ее или отклонить, решили пообщаться с медиками и тщательнее изучить эту целевую программу.

Кадры и финансы

Жаркую дискуссию вызвала программа "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Абазии", по которой абитуриенты из республики получают образование в российских медицинских вузах за счет государства. На это в год Минздраву нужно около девяти миллионов рублей, но после согласования с профильными структурами, на реализацию этой программы одобрили только семь миллионов рублей. Программа действует с середины 2013 года.

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Министр образования Адгур Какоба отметил, что Минобразования ежегодно через Россотрудничество отправляет от 15 до 20 студентов в российские вузы, и поинтересовался у Ардзинба, есть ли необходимость для Минздрава тратить такие суммы. Она ответила, что Россотрудничество не всегда предоставляет лимиты по направлениям, в которых нуждается Минздрав.

Некоторые министры также отметили, что не все студенты из Абхазии, получающие образование за границей, возвращаются на работу в республику. Этот процесс практически не контролируется в стране, считают они.

В ходе заседания выяснилось, что в районах даже не слышали о такой программе. Глава Ткуарчала Аида Чачхалия подчеркнула, что их район нуждается в кадрах, и у них нет возможности оплачивать учебу своих выпускников.

Требующим проработки участники заседания назвали вопрос, связанный с призывом в армию абитуриентов зарубежных медицинских вузов, которым предстоит пройти обучения в ординатуре или аспирантуре. Закон должен быть на стороне тех, кто желает продолжить учебу, резюмировали они. После долгого обсуждения программа все-таки была утверждена правительством.

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На реализацию целевой программы "Лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия" в 2019 году Минздрав запросил 40 миллионов рублей, как и в 2018 году. Алиса Ардзинба обратила внимание правительства на то, что почти половина этой суммы была направлена на погашение долговых обязательствах перед зарубежными медучреждениями.

Валерий Бганба спросил, как на решение проблемы повлияло соглашение между Абхазией и Россией об обязательном медицинском страховании, по которому граждане России, проживающие в Абхазии, могут получить медицинскую помощь на территории федерации. Ардзинба ответила, что на данном этапе соглашение проблему решает не в полной мере, так как у многих граждан проблемы с паспортами.

"Мы заявляли о 180 000 граждан, подпадающих под действие ОМС, однако, на сегодняшний день, по нашим показателям, их число составляет 41 000 человек. Проблема в том, что граждане либо не паспортизированы, либо срок действия их документов истек. В связи с этим, получается, что на будущий год наши потребности в 40 миллионах сохранятся", - отметила Ардзинба.

Кабмин утвердил целевую программу "Лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия" в 2019 году.

На реализацию целевой программы "Лечение хронического гепатита С "Минздрав изначально просил 4 миллиона 900 тысяч рублей на лечение 67 человек в год, но эту сумму урезали до 1 миллиона 300 тысяч рублей и представили на утверждение. Эти деньги покроют расходы на обслуживание всего 18 человек. Министры программу утвердили.

В 2019 году также были урезаны расходы на реализацию программы "Централизованное приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов для обеспечения государственных учреждений Минздрава Абхазии" – с 51 до 30 миллионов рублей. Это, по словам Алисы Ардзинба, приведет к тому, что в последний квартал 2019 года все лечебно-профилактические медучреждения республики столкнутся с проблемой нехватки бинтов, зеленки, пластырей и других видов расходных материалов. Но это не повлияет на обеспечение лекарствами высшей категории, сказала замминистра здравоохранения.

Эта и целевые программы "Медицинское обеспечение подготовки призывной молодежи к службе в Вооруженных силах Республики Абхазия", "Совершенствование специализированной медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях Республики Абхазия" были приняты правительством единогласно.