Последние настройки: музыканты готовятся к фестивалю "Сoncerto grosso"

В концерте примут участие победители и лауреаты республиканских конкурсов, а также Государственный камерный оркестр под управлением Заслуженного артиста Абхазии Давида Терзяна.

СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Абхазской государственной филармонии идут репетиции в преддверии фестиваля классической музыки "Сoncerto grosso", который состоится в воскресенье 2 декабря в 17:00.

© Sputnik / Константин Грецов Подготовка музыкантов к фестивалю "Сoncerto grosso"

На сцене Госфилармонии Государственный камерный оркестр под управлением Заслуженного артиста Абхазии Давида Терзяна репетировал сочинения, которые уже завтра услышат зрители фестиваля. Некоторые дети перед выступлением на престижном фестивале репетировали произведения за кулисами. По их признанию репетиции проходят постоянно, а перед фестивалем они усиливаются.

"Я буду играть Баха, первую часть концерта для скрипки с оркестром. Я сейчас очень много занимаюсь, потому что это ответственное дело, и можно сказать, что я уже готова", - сказала юная скрипачка Эмилия Терзян-Хагба.

Музыканты совершенствовали свои умения в разных местах, к примеру, Валерия Орлова, которая представляет Сочинский симфонический оркестр, нашла укромное место в гримерной, там она на своей валторне наигрывала мелодию. Оркестр из Сочи - постоянный партнер фестиваля, однако Валерия будет участвовать в нем впервые.

© Sputnik / Константин Грецов Подготовка музыкантов к фестивалю "Сoncerto grosso"

"Честно говоря, подготовка проходит немного экстренно, то есть нот не видели, все активно разучивают партии", - поделилась она.

Как рассказала руководитель проекта, Заслуженная артистка Абхазии, директор Сухумского музыкального училища Нинель Бжания, проекту "Сoncerto grosso" уже девять лет.

"В следующем году будем праздновать юбилей этого ежегодного фестиваля классической музыки. В проекте принимают участие лучшие учащиеся детских музыкальных школ и Сухумского музыкального училища", - сказала она.

© Sputnik / Константин Грецов Подготовка музыкантов к фестивалю "Сoncerto grosso"

На фестивале выступят победители и лауреаты республиканских музыкальных конкурсов.

"Детки из многих районов приезжали к нам на концерты, приобщались к музыкальной культуре, надеемся, что на завтрашний концерт к нам приедут наши постоянные слушатели, это дети из музыкальных школ Гала, Очамчыры, Гагры, Пицунды, это масштабный проект", - подчеркнула Бжания.

© Sputnik / Константин Грецов Подготовка музыкантов к фестивалю "Сoncerto grosso"

Она сообщила, что в основном на концерте звучат произведения мировой классики, написанные для солистов с оркестром.

"Прозвучат фортепианные концерты Баха, Бетховена, Моцарта, Шостаковича. Учащиеся у нас очень яркие, многие из них уже лауреаты республиканских и международных конкурсов. Можно сказать о Елизавете Логуа, которая недавно приехала с победой из итальянского города Пезаро, ну и наша талантливая скрипачка Эмилия Терзян-Хагба, которая получила гран-при международного конкурса в Риге и в конкурсе в Иерусалиме", - сказала руководитель фестиваля.

© Sputnik / Константин Грецов Подготовка музыкантов к фестивалю "Сoncerto grosso"

Нинель Бжания рассказала, что постоянные партнеры фестиваля – артисты Сочинского симфонического оркестра. Также в фестивале примут участие музыканты Адыгейского государственного симфонического оркестра.

© Sputnik / Константин Грецов Подготовка музыкантов к фестивалю "Сoncerto grosso"

"Мы благодарны им потому, что на протяжении многих лет они нас поддерживают во многих проектах, не только в этом фестивале. Без нашего Государственного камерного оркестра под управлением Давида Терзяна фестиваль не состоялся бы. Давид Терзян искренне с открытым сердцем относится к нашим детям и в любой нашей истории всегда стоит рядом", - подчеркнула Бжания.

© Sputnik / Константин Грецов Подготовка музыкантов к фестивалю "Сoncerto grosso"

Проект "Сoncerto grosso" учрежден Сухумским музыкальным училищем при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии.