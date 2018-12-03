Новогодний подарок: вокальный проект "Новые голоса" пройдет в Сухуме

СУХУМ, 3 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вокальный проект "Новые голоса" состоится на сцене Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба, сказала в интервью Sputnik ведущий специалист по рекламе Госфилармонии Арифа Капба.

"Это новогодний подарок Государственной филармонии всем любителям музыки, поклонникам оперетты. В Абхазию приедет уникальный российский вокальный проект", - добавила она.

В составе группы три вокалиста: солист Московского театра оперетты обладатель гран-при международного конкурса, финалист телевизионного проекта "Голос" Павел Иванов, заслуженный артист Приднестровской Молдавской республики, солист Московской филармонии, лауреат Всероссийской премии "Овация" Игорь Милюков и солист Московского театра оперетты, лауреат международных конкурсов Иван Викулов.

"Мы хотим, чтобы люди услышали новую музыку, известные классические стандарты в новой обработке, а также у нас очень популярен жанр оперетты. Была задумка поставить оперетту, но так как сделать это сложно, мы решили пригласить солистов Московского театра оперетты", - рассказала Арифа Капба.

На концерте прозвучит также эстрадная музыка и классическая музыка в необычном исполнении.

"Мы не избалованы выступлениями звезд оперетты, тем более это интересные молодые имена, они уже заявили о себе на различных конкурсах", - отметила ведущий специалист по рекламе Госфилармонии.

"На концерте прозвучат классические арии, выступления из разных мюзиклов, эстрадные номера, фольклорная музыка, то есть артисты привезут очень интересную программу, будут исполняться известные песни из советских кинофильмов. Это будет разноплановый концерт, в котором каждый сможет найти то, что ему интересно", - сказала Капба.

Прекрасные вокальные данные артистов покорят зрителей, уверена Арифа Капба и приглашает всех желающих прийти на вокальный проект "Новые голоса".