К центру Земли: в Абхазии началось исследование одной из глубочайших пещер в мире

Зимняя экспедиция на горное плато Арбаика, в которой участвуют 12 спелеологов из России и Литвы, стартовала в Абхазии 1 декабря.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Экспедиция в одну из глубочайших пещер мира Сарму началась в Абхазии 1 декабря, рассказал корреспонденту Sputnik спелеолог, руководитель спелеоклуба "Перово" Алексей Барашков.

© Фото : Кирилл Багрий Пещера Веревкина в Абхазии: претендент на рекорд и новый вид жуков

Сарма находится недалеко от известной пещеры Веревкина, которая считается самой глубокой в мире. Пещеры Сарма и Веревкина расположены в соседних долинах, прямое расстояние между ними, по словам Барашкова, составляет около 500 метров.

"В этом собственно и большой интерес. Сарма глубиной несколько меньше Веревкина и Крубера-Вороньи. Ее глубина 1830 метров. Но потенциал у нее тоже более 2000 метров. Мы очень ждем новостей от этой экспедиции, потому что у наших коллег есть все шансы спуститься глубже двух километров. Таким образом, может появиться третья в мире пещера глубже двух километров", – отметил спелеолог.

По словам Барашкова, исследователи Сармы на дне могут найти горизонтальную часть, как и в пещере Веревкина. А так как обе пещеры расположены близко, то есть вероятность, что они соединены между собой и образуют траверс.

"Таким образом, получится то, что в спелеологии называют пещерой траверс, когда можно зайти с одной стороны и выйти с другой, – объяснил Алексей Барашков. – Это будет уникальный случай. И скорее всего более грандиозного траверса еще долго в мире не будет найдено. Поэтому очень интересная экспедиция. Обнаружение такой же горизонтальной части – скорее научный интерес, а обнаружение траверса – спортивный. Здесь каждый для себя расставляет акценты".

Зимняя экспедиция

Экспедиция началась зимой неслучайно. Хотя время года для входа в пещеру не самое дружелюбное – в горах много снега, и первые два дня спелеологам придется откапывать вход.

"Но для исследования зима – самое подходящее время, потому что в это время невозможны паводки, – объяснил Алексей Барашков. – Такое большое количество снега не может одновременно начать таять. Мы ждем, что результаты будут хорошие. Надеюсь, коллегам удастся исследовать намного глубже. В другое время какие-то части пещеры могут сильно затапливаться, а это очень опасно для жизни. Спелеологи могут застрять".

В зимней экспедиции в пещеру Сарма, которая стартовала 1 декабря, участвуют 12 спелеологов из России и Литвы.

Пещера Сарма была открыта и впервые исследована во время экспедиции в 1990 годах. На данный момент она занимает третье место в мире по глубине – 1830 метров.