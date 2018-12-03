Проект абхазского футболиста Дмитрия Кортава вошел в конкурс "Headliner года"

СУХУМ, 3 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Образовательный проект "Дела футбольные" стал номинантом конкурса на получение премии "Headliner года", сказал основатель проекта, абхазский футболист Дмитрий Кортава.

"Наш проект рассчитан на футбольную молодежь и тренеров. Мы решили собрать в одном месте всю актуальную информацию для этой группы. Информации много, мы выделяем самое важное, стараемся донести доступным языком, чтобы человек не читал десять страниц", - добавил он.

Дмитрий Кортава рассказал, что идея создания образовательного проекта появилась для того, чтобы привлечь молодых футболистов к учебе, увеличению теоретических знаний.

Проект реализуется в социальных сетях, любой желающий может получать актуальную информацию касающийся современного развития футбола.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дмитрий Кортава: любовь всей моей жизни не футбол

"Образовательный проект проходит в интернете, потом несколько раз в году мы проводим семинары. Информация в рамках выкладывается периодически, а уже затем проводим встречи", - подчеркнул Кортава.

По его словам, многие пользователи социальных сетей положительно отзываются о проекте "Дела футбольные".

"Судя по соцсетям, отзывы очень положительные, мы не сфера развлечения, у нас не очень большая численность, но те, кто у нас есть, им очень нравится. Информацию, которые футболисты и тренеры получают у нас, они применяют в своей деятельности. Мы гордимся тем, что информация применимая, а не какая-то абстрактная", - подчеркнул он.

Премия "Headliner года" – ежегодная Всероссийская премия, учрежденная в 2017 году. Цель премии – выделить и поддержать хедлайнеров года, идейных лидеров, вносящих весомый вклад в развитие культуры, науки, бизнеса, спорта и общественной жизни. Процесс голосования состоит из трех этапов – народного голосования, экспертной оценки и финального решения жюри. Церемония награждения победителей премии должна состояться не позднее 1 марта 2019 года.

Проголосовать за футбольный образовательный проект Дмитрия Кортава можно здесь: https://award.head-liner.ru/nominations/sport/483/.