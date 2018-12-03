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Прогноз погоды в Абхазии на неделю

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (852)
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На этой неделе в Абхазии будет облачно, температура воздуха понизится на 2-4°С, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

CУХУМ, 3 дек – Sputnik. В первой половине грядущей недели в Абхазии будет небольшая облачность, осадков не ожидается. В четверг и пятницу погода изменится, будет облачно с прояснениями, временами дождь, температура воздуха понизится на 2-4°С. На выходные, погода прояснится, осадки прекратятся, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление будет нестабильным.  

Ветер умеренный, 2-7 метра в секунду, в отдельные дни с порывами до 11 метров.  

Температура воздуха ночью опуститься до +6°С, днем будет подниматься до +17°С.

Температура морской воды +15°С.

Волнение на море умеренное, от двух до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.   

Темы:
Погода в Абхазии (852)


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