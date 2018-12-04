Закройте эту свалку: сухумчане хотят избавиться от мусора

Жители Маяка собрались на бессрочную акцию и требуют от правительства раз и навсегда решить вопрос с cухумской свалкой.

О том, почему спустя 40 лет после открытия полигона местным жителям помешала свалка, к чему приводит соседство с мусором и что думают об этом власти, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Жители Маяка собрались на бессрочную акцию возле сухумской школы № 12 с требованием закрыть свалку, которая находится примерно в трехстах метрах от дороги и учебного заведения.

"Мы не дадим выбросить здесь мусор, пока вопрос со свалкой не решат. Пусть президент даст нам в руки юридический документ, в котором будут указаны, в какие сроки решат проблему. Только тогда мы разойдемся", – поясняет местный житель Рудик Адлейба, стоя возле бака, в котором митингующие разожгли костер.

Акция продолжается уже вторые сутки. Ночью местные жители не разошлись. Дежурили, чтобы машины с отходами к свалке не проехали.

МУП "Спецавтохозяйство" (САХ) пока складывает городской мусор в контейнерах, которые стоят на территории предприятия.

"Сейчас мусор никак не утилизируется. Это самый настоящий форсмажор. Сейчас складируем мусор в десятикубовых контейнерах. Уже два дня мы привозим мусор со всего Сухума и выгружаем в контейнеры. Таким образом ждем, когда ситуация разрешится. Но мы свои ресурсы по хранению исчерпали еще вчера, у нас нет больше возможности складировать мусор. Если эта ситуация не разрешится, то будем поступать так, как скажет руководство", - прокомментировал директор САХа Саид Кур-ипа.

© Sputnik / Илона Хварцкия Сухумская свалка

История свалки

Уже более 40 лет в районе Маяка, в нескольких сотнях метров от школы № 12 , утилизируют все городские отходы. Это место еще в советское время было выбрано под свалку. Однако уже более пяти лет как масштабы полигона увеличиваются, мусор вышел из "тени", и местные жители стали его не просто видеть, но и чувствовать. И такое соседство не просто неприятно, но и вредно для здоровья.

© Sputnik / Томас Тхайцук Программа утилизации мусора будет разработана в Абхазии

"Свалка находится в 200 метрах от моего дома. Это очень опасно для жизни. В радиусе двух-трех километров токсичный запах поражает ткани легких, разрушает нервную систему, появляются кожные заболевания, у детей вызывает онкологические заболевания. Я воспитываю шестерых детей – трое из них моего брата, который погиб, трое – мои. Я продаю свой дом, но он даром никому не нужен. Я кое-как воспитываю своих детей. Как мне эвакуировать семью оттуда, куда мне переехать?" – отчаянно вопрошает житель Маяка Джансух Адлейба.

По его мнению, риску подвержены не только жители Маяка, Нового района, Старого поселка и села Гумиста, но и все сухумчане. Свалка собирает мух, комаров, крыс – главных переносчиков инфекций. Также недалеко от этого места находится озеро, воды которого стекают в море.

"Мы превращаем свою столицу в Чернобыль. Мы теряем Сухум как курортный город. Это общая беда, экологическая катастрофа", – добавил Адлейба.

В интервью "Абаза-ТВ" председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава подтвердил, что близкое расположение свалки к населенным пунктам не лучшим образом сказывается на здоровье людей.

"В центре города образовалась такая свалка со зловонием. Это и против экологии, и против человека, и против здоровья. Вопрос надо решать, но митингами решать проблему невозможно", – сказал он.

Подписи и реакция

Несколько месяцев назад Джансух Адлейба инициировал сбор подписей по закрытию свалки. Более 900 жителей Маяка, Старого поселка, Нового района и села Гумиста подписались. Письмо с просьбой обратить внимание на "катастрофическую ситуацию" отправили президенту Абхазии Раулю Хаджимба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дбар: мусорные полигоны должны сортировать и утилизировать отходы

"Мы попросили, чтобы взяли проблему под личный контроль, попросили, чтобы он лично встретился с членами инициативной группы. Но мы не дождались встречи с президентом, – рассказал Джансух Адлейба. – Тогда мы сказали, что будем закрывать въезд на свалку. К нам приехал премьер-министр Валерий Бганба. Он оценил ситуацию, экологи же сказали, что все санитарные нормы нарушены, свалка вызывает эпидемию. Премьер-министр сказал, что решит вопрос и в понедельник ждет нас в Кабинете Министров. Мы пришли, нам сказали, что у них нет полигона, и если даже найдут место, то нет таких денег, чтобы решить проблему".

Местные жители вместе с экологами решили отправиться в восточные районы страны в поисках нового полигона. "Экспедиция" оказалась небезрезультатной. Подобрали три места - в Гулрыпшском, Очамчырском и Галском районах, которые, по словам Джансуха Адлейба, безопасны для людей. До населенного пункта не менее трех километров.

"Пришли с письмом от эколога, который дал заключение о новых полигонах, к премьеру, который ответил нам, что проблему решить тяжело, это займет время. Но мы ждать больше не можем. Эту проблему нужно решать не завтра, а сегодня и сейчас, потому что жить так нельзя, – отметил Адлейба. – И мы сказали премьер-министру, если через месяц проблема не решится, то мы вынуждены закрывать свалку, потому что больше не можем жить в нечеловеческих условиях. Мы не хотим травить своих детей. Мы не видим перспектив в решении этой проблемы, поэтому мы закрываем".

Когда все это закончится?

По словам жителя Маяка Рудика Адлейба, бессрочная акция завершится только тогда, когда президент Абхазии даст письменный ответ по решению наболевшего вопроса.

"Уже больше пяти лет мы пытаемся достучаться до властей, чтобы решили эту проблему. Если президент даст свой ответ, объявит по телевизору, что решит эту проблему в такой-то срок, то вы здесь ни одно человека не увидите. Но пока не будет письменного ответа, будем стоять здесь", – сказал Рудик Адлейба.

© Sputnik Анжелика Бения Дружба против свалки

Глава администрации Сухума Адгур Харазия признает, что проблему нужно решать, но на это нужно немало времени и средств.

"Вопрос непростой. Здесь необходимо взаимопонимание. Нельзя так за один день решить перекрыть дорогу и требовать увезти мусор куда хотите. В городе нет других мест. Эта свалка образовалась в городе не сегодня, еще во времена СССР было решено здесь утилизировать мусор. Вчера президент нас собрал и поручил Кабинету Министров хорошо изучить проблему и дать приказ по решению проблемы. Но это тоже не однодневная процедура. Кабинет Министров должен собраться, министры должны выслушать мнение каждого", – прокомментировал Харазия.

По его словам, можно выбрать полигон в другом районе, но для этого в первую очередь нужно учитывать мнение жителей этих районов.

© Sputnik / Илона Хварцкия Жители Маяка и глава города Сухум Адгур Харазия во время бессрочной акции жителей и требованием закрыть свалку в Сухуме. 4 декабря 2018 года

В Очамчырском районе, как отметил замглавы администрации Славик Кучуберия, не против открытия полигона. Но с условием, что все нормы по безопасности будут соблюдены.

"Официально никто к нам пока не обращался по этому вопросу. Но, если надо, то что делать? – задается вопросом замглавы. – Нужно решать проблему. Между Сухумом и Очамчырой – скорее всего, нет. Скорее всего, за Очамчырой. Надо создать определенные условия, ведь просто так взять и высыпать стихийно мусор нельзя".

© Sputnik Вывоз мусора в Сухуме можно будет заказать через интернет

Кроме полигона, есть и другие проблемы. Администрация Сухума не обладает такой спецтехникой, которая разом могла бы вывозить мусор на отдаленные полигоны.

"Самый ближайший полигон, который они предлагают, находится на расстоянии 80 километров от Сухума. Сегодня мы три раза в день утилизируем мусор. Но три раза в день мы не сможем ездить 80 километров. Это означает, что нам нужна техника, которая в три раза больше, чем та, что есть сейчас у нас. Да и сам новый полигон тоже нужно подготовить правильно: вырыть землю, сделать ограждение", – резюмировал Адгур Харазия.

Сухумская свалка была открыта в 1974 году. По словам главы администрации Сухума, зимой в день здесь утилизируют 20 тысяч кубометров отходов, летом – 30 тысяч кубометров.