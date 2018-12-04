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Сухумская свалка

Хаджимба подписал распоряжение о мусорном полигоне в городе Сухум

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Контролировать исполнение подписанного президентом распоряжения будет премьер-министр Валерий Бганба.

СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал распоряжение, способствующее решению вопросов, связанных с утилизацией твердых бытовых отходов на полигоне в городе Сухум.

"Администрации города Сухум поручено в двухнедельный срок осуществить устройство дополнительного котлована для утилизации твердых бытовых отходов, организовать устройство площадки для сброса твердых бытовых отходов и обеспечить подъездные пути к дополнительному котловану и водоотведение от него", - сказано в распоряжении.

В установленном законом порядке администрация Гулрыпшского района должна выделить земельный участок для размещения полигона твердых бытовых отходов.

Министерству финансов республики поставлена задача оказать администрации города Сухум финансовую помощь за счет республиканских источников финансирования для выполнения намеченных мероприятий.

Жители Маяка во время бессрочной акции жителей и требованием закрыть свалку в Сухуме. 4 декабря 2018 года
© Sputnik / Илона Хварцкия
Закройте эту свалку: сухумчане хотят избавиться от мусора

Минфину также поручено "не позднее первого квартала 2019 года начать финансирование работ по обустройству нового полигона твердых бытовых отходов в Гулрыпшском районе и изыскать средства для приобретения специальной техники для вывоза и прессования твердых бытовых отходов".

Раньше свалка не мешала жить людям. Но за последние годы она расширилась и занимает уже около 60 гектаров площади. Жители Маяка, Старого поселка, Нового района и села Гумиста стали ощущать токсичные запахи.

Жители Маяка собрались на бессрочную акцию возле сухумской школы № 12 с требованием закрыть свалку, которая находится примерно в трехстах метрах от дороги и учебного заведения.

 



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