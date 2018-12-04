Об истории и ритуалах Абхазии: картина Батала Джапуа стала лучшей работой года

Всего в конкурсе "Лучший художник года" приняли участие 30 художников Абхазии, было представлено 52 работы.

СУХУМ, 4 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Лучшей работой года, по решению экспертной комиссии, была выбрана серия картин абхазского художника Батала Джапуа "Апсыкуцара", объявила министр культуры и историко-культурного наследия Эльвира Арсалия на церемонии награждения в конкурсе "Лучший художник года" в Центральном выставочном зале 4 декабря.

Серия картин включает в себя девять работ, из которых пять было представлено для конкурсного отбора. В основу картин были положены сюжеты из истории и ритуалов Абхазии. На создание всей серии у художника ушло более полугода.

"Для любого творческого человека эта тема - безбрежный океан для фантазии. Можно даже не фантазировать, настолько это все глубоко и само по себе интересно. И у меня была также попытка не чистой фантазии, а привязки к конкретным ритуалам абхазским. В данном случае здесь изображен конкретный похоронный ритуал, который уже давно не существует. Я к нему отнесся с небольшой улыбкой, с теплым отношением, без иронии. Ведь столько усилий было необходимо человеку, чтобы по отношению к Богу и к умершему сделать все, что он считал нужным", - рассказал Джапуа.

Всего в конкурсе "Лучший художник года" приняли участие 30 художников Абхазии, было представлено 52 картины. По словам министра культуры, в этом году в большой степени были представлены работы в жанре графики и живописи.

Выставка "Лучший художник года" в Центральном выставочном зале 4 декабря 2018 года © Sputnik / Илона Хварцкия

Выставка "Лучший художник года" в Центральном выставочном зале 4 декабря 2018 года © Sputnik / Илона Хварцкия

Выставка "Лучший художник года" в Центральном выставочном зале 4 декабря 2018 года © Sputnik / Илона Хварцкия

Выставка "Лучший художник года" в Центральном выставочном зале 4 декабря 2018 года © Sputnik / Илона Хварцкия 1 / 4 © Sputnik / Илона Хварцкия Выставка "Лучший художник года" в Центральном выставочном зале 4 декабря 2018 года

Второе место заняла работа Адгура Ампара "Тамила и злой разбойник Роберта Кампэна", выполненная в стиле сюрреализма. По словам автора картины, подобные конкурсы дают художникам стимул для развития, однако существуют и минусы.

© Sputnik / Илона Хварцкия Церемония награждения премией "Лучший художник года" в Центральном выставочном зале 4 декабря 2018 года

"Многие молодые художники Абхазии не приняли участия в этом конкурсе. Если бы они смогли представить свои работы, я уверен, что они были бы по достоинству отмечены, и моя победа в данном случае стала лишь стечением обстоятельств и не более того", - отметил художник.

Третье место было присвоено работе Дианы Хинтба "Арка. Меня зовут красный". Сюжет картины взят из романа турецкого писателя Орхана Памука "Меня зовут красный".

© Sputnik / Илона Хварцкия Выставка "Лучший художник года" в Центральном выставочном зале 4 декабря 2018 года

"Над этой серией я работала где-то шесть месяцев, из них три месяца я работала в технике акварели. Было много работ, но именно эта серия, видимо, вызвала какие-то эмоции у зрителя. Тем не менее, в этом году для меня особенно ответственно было принимать участие в конкурсе, так как меня поставили в одну компанию с известными абхазскими художниками. Некоторые из них являются моими учителями. Это, с одной стороны, ответственно, но с другой – дает импульс, хочется идти и творить дальше", - призналась художница.

Поощрительными грамотами были также выделены работы абхазских художниц Астанды Адлейба и Апщи Хагба.

Конкурсная выставка "Лучший художник года" проводится в Абхазии с 2002 года под руководством Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии и Союза художников республики. Основная цель проекта – поддержка художников Абхазии и способствование развитию изобразительного искусства в республике.