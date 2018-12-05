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Президент проинспектировал строительство детсада в Очамчыре

© Sputnik /
В Абхазии
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Строительство детского сада в Очамчыре осуществляется за счет средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

ОЧАМЧЫРА, 5 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба посетил место строительства детского сада в Очамчыре в среду 5 декабря.

Руководитель Управления по капитальному строительству Игорь Миквабия и гендиректор госкомпании "Апсныргылара" Темур Ткебучава рассказали о том, как идет строительство объекта.

Глава государства поинтересовался тем, сколько средств уже освоено при строительстве детского сада, как идут внутренние работы.

"Строительство дошкольного образовательного учреждения мы начали в июле 2017 года. Здесь стояло старое здание, которое мы снесли, на его месте возвели новое. На данный момент все капитальные работы завершены, кровля уложена", - сказал гендиректор ГК "Апсныргылара" Темур Ткебучава.

Кроме того, строители установили вентиляцию и проложили электропроводку.

"В прошлом году по лимиту было освоено 40 миллионов рублей, в этом году лимит составляет 49 миллионов, осталось освоить в этом году меньше десяти миллионов", - подчеркнул Ткебучава. Он также добавил, что пожарные лестницы уже сделаны.

© Sputnik /
Инспекция строительства детского сада в Очамчире

"В 2017 году были небольшие отставания, но в этом году они устранены", - заметил глава УКС Игорь Миквабия. Кроме того, в здании предусмотрена шумо- и теплоизоляция, отметил он.

Президент отметил, что на эксплуатацию объекта в районном бюджете будут предусмотрены необходимые средства. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, строительство социально важных объектов идет, и эта работа будет продолжена, подчеркнул Хаджимба.

Строительство детского сада началось в июле 2017 года. Проектная стоимость объекта - 129 миллионов рублей, сдача объекта в эксплуатацию - в конце первого полугодия 2019 года. Детский сад рассчитан на 80-100 мест.

© Sputnik /
Инспекция строительства детского сада в Очамчире


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