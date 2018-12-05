Стратегическая дорога: Хаджимба оценил ход строительства мостов на дороге Ткуарчал-Бедиа

БЕДИА, 5 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба в ходе рабочего визита посетил строительство дороги между городом Ткуарчал и селом Бедиа.

Гендиректор Госкомпании "Апсныргылара" Темур Ткебучава рассказал главе государства о том, как идет строительство мостов.

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"В прошлом году по линии Инвестпрограммы началось строительство подпорных стен на оползневых участках", - сообщил он.

Начав работы, специалисты столкнулись с необходимостью строительства четырех мостов, потому что старые не выдержали бы нагрузки. Так как строительство мостов не входило в Инвестпрогамму, государство выделило для этого девять миллионов рублей из собственных средств.

"В данный момент мы практически завершаем работы, два моста уже готовы, третий на стадии завершения. Работы мы начали около месяца назад, и в принципе, если бы не погодные условия, работы были бы уже завершены", - сказал Ткебучава.

Рауль Хаджимба заметил, что укладка асфальта между Ткуарчалом и Бедией начнется в первом квартале 2019 года.

"Говорить об асфальтировании со старыми мостами было бы нецелесообразно. Поэтому мы пошли на строительство новых мостов, что немножко оттянуло сроки завершения работы. Я думаю, что все необходимые мероприятия для того, чтобы эта дорога связала город Ткуарчал с остальными селами района, будут проведены. Это важно, война продемонстрировала, насколько важна эта дорога, это стратегическая дорога", - подчеркнул Хаджимба.

Старые мосты были построены во второй половине XX века и за время эксплуатации пришли в негодность. Руководитель "Абхазавтодора" Борис Ачба рассказал, что протяженность дороги составляет одиннадцать с половиной километров. Сметная стоимость проекта - около 60 миллионов рублей. Строители уложили часть асфальта в прошлом году, затем работы были приостановлены из-за необходимости строительства новых мостов.